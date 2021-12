Gerry Scotti, svelato il mistero sul titolo di studio: che delusione!

Smascherato il grande mistero su Gerry Scotti di cui nessuno era a conoscenza. Arriva la delusione più totale per i fan del conduttore.

Il noto conduttore dei quiz più seguiti e selezionati del panorama della Mediaset, Gerry Scotti è uscito allo scoperto qualche ora fa in maniera del tutto indiretta.

In pochi si sarebbero aspettati questa sorprendente battuta d’arresto che potrebbe minare il suo glorioso cammino davanti al piccolo schermo. Oggi si parla del suo percorso didattico e di come è arrivato a guadagnarsi la cosiddetta ‘pagnotta’ per diventare uno dei volti più celebri dello spettacolo.

In fondo si trattava del suo pallino più grande, un sogno a cui aspirava sin da quando era adolescente, diversamente da come la pensavano i suoi genitori. La rivelazione su Gerry dal punto di vista scolastico, però, lascia più di una semplice perplessità.

I fan speravano che dietro la sua bravura in ottica conduzione ci fosse un curriculum di tutto rispetto: ma la realtà è ben altra!

Gerry Scotti e il suo titolo di studio: tutta la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

All’indomani del conseguimento del diploma di Liceo Classico a Milano, Gerry Scotti aveva il percorso tracciato e suggerito dai genitori.

Non tutti sanno che prima di diventare il personaggio famoso che tutti conosciamo, la madre e il padre avrebbero desiderato altro da lui. Virginio Scotti all’anagrafe era destinato ad intraprendere una carriera che l’avrebbe condotto ai tavoli di un tribunale.

Nessuno in famiglia metteva in dubbio le sue capacità e del resto ci avevano davvero sperato che alla fine dei giochi avrebbe ricevuto quel titolo di cui oggi non va vantandosi, anche perchè non è stato più conseguito!

La delusione più totale per i fan, nel lungo percorso di studi di Gerry è proprio legata alla Facoltà di Giurisprudenza. Un tragitto non portato a termine per scelta personale o meglio per inseguire un sogno, che successivamente si è rivelato tale.

In questa piccola ma rammaricante parentesi della vita di Scotti, non tutti hanno apprezzato la scelta di non interloquire con gli addetti per gli ultimi esami del lungo percorso di studi. Ci saranno forti ripercussioni?