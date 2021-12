Alfonso Signorini sembra aver preso la sua decisione finale: Sonia Bruganelli sarà sostituita da un volto noto della televisione e una vecchia conoscenza di Paolo Bonolis. Di chi si tratta

Nelle scorse settimane a tenere banco tra le dinamiche del Grande Fratello Vip c’è stato anche il rapporto conflittuale tra il presentatore, Alfonso Signorini, e l’opinionista Sonia Bruganelli. A far parlare fu l’abbandono dello studio in diretta da parte di quest’ultima, dopo che il conduttore le aveva duramente levato la parola. Secondo alcune indiscrezioni questo trattamento non è stato particolarmente apprezzato da Bruganelli che avrebbe persino minacciato di lasciare definitivamente il programma. Non è tuttavia questo il motivo per cui il pubblico non vedrà l’opinionista nella puntata di lunedì 3 gennaio.

Sonia Bruganelli sostituita: chi ci sarà al suo posto nella puntata di lunedì 3 gennaio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Dopo lo stop di Capodanno, il Grande Fratello Vip tornerà con una nuova puntata lunedì 3 gennaio. Nel primo appuntamento del 2022 accanto ad Adriana Volpe non ci sarà Sonia Bruganelli. Il motivo della sua assenza è dovuto a impegni familiari, l’opinionista si trova infatti a Dubai insieme al marito e ai figli per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Le tempistiche di rientro non le darebbero modo di presenziare alla puntata.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha pensato bene di sostituirla e al suo posto ha chiamato un volto noto non solo al pubblico di Canale 5 ma anche al consorte di Bruganelli, Paolo Bonolis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino: “Vai a dormire!”

A rivestire il ruolo di opinionista lunedì 3 gennaio ci sarà Laura Freddi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, chiamata a commentare le dinamiche interne alla casa più spiata d’Italia. Il pubblico non ha potuto fare a meno di sottolineare il “legame” tra quest’ultima e Bonolis. I due hanno infatti avuto una relazione negli anni ’90, durata all’incirca cinque anni. La scelta del conduttore sarà stata casuale?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “E chi se lo scorda!” Paola Barale sblocca un ricordo: la FOTO fa impazzire ancora i fan dopo 26 anni

Nel frattempo i telespettatori si preparano ad assistere all’ingresso di due nuovi concorrenti. Uno sarà Kabir Bebi, già annunciato nel corso della scorsa puntata. L’altra andrà senza dubbio a sorprendere gli inquilini della casa e in particolare Soleil Stasi. A fare la sua entrata, stando a indiscrezioni piuttosto certe, sarà proprio Delia Duran, moglie di Alex Belli.