Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, nel giorno di Natale ha acceso gli animi social. Botta e risposta con i follower

In molti non la conoscono, molti altri hanno imparato a conoscerla da un po’ di tempo a questa parte per via del suo fidanzato super famoso, Damiano dei Maneskin. Parliamo di Giorgia Soleri che vanta un profilo Instagram seguitissimo con oltre 400 mila follower.

La giovane non è nuova alle provocazioni e nel giorno di Natale ne ha lanciata un’altra delle sue. Con una foto scattata ad hoc ed un cappello da Babbo Natale in testa, ha aperto una discussione interminabile e per lei non sono mancate una valanga di critiche.

Giorgia Soleri divide: l’argomento interessa a moltissimi

“Un buon Natale con i peli per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti” questo l’augurio lancio da Giorgia Soleri che ha acceso un dibattito seguitissimo sui social, tra chi ha detto “sei tutte noi” e chi l’ha riempita di critiche.

Il botta e risposta con i follower è stato molto acceso e così la fidanzata di Damiamo dei Maneskin ha voluto sfogarsi nelle sue Instagram Stories precisando che c’è stato anche chi ha esagerato oltrepassando quel gradino che distacca le persone che non sono in confidenza. E poi ancora: “Sono state dette le peggio cose. Io vorrei sapere se queste persone vanno sotto tutte le foto degli uomini a scrivergli che i peli sotto le ascelle sono brutti e antigienici”.

La Soleri ha precisato che i peli hanno delle funzioni molto importanti come proteggere dai batteri e lei non si vergona di dire che li ha in diverse parti del corpo. Dopo il post la frase che ha fatto scalpore è stata: “Ce li ho in tutte le parti del corpo, l’unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia”.

La giovane ha spiegato che magari in foto non si vedono ma i peli ci sono, come ad esempio sulle gambe. Il suo messaggio è stato chiaro: c’è tanta indignazione perché i peli sul corpo delle donne nel 2022 danno fastidio ed è un argomento che divide. Infine la stangata totale.

Per lei la cosa più assurda? Che in un giorno di festa come il Natale tantissime persone si ritrovino sotto le sue foto “a litigare per dei peli di una persona che manco conoscono”.