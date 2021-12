Gran Bretagna: ergastolo nella cella di vetro per il pericoloso serial killer

Il detenuto Robert Maudsley perde il ricorso: il serial killer dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni in una cella trasparente in vetro.

Il serial killer più pericoloso della Gran Bretagna è stato rinchiuso in una cella di vetro trasparente, dove dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni, proprio come Hannibal Lector, il personaggio fittizio creato dalla penna del romanziere Thomas Harris nel film “Il silenzio degli innocenti”. Originario di Liverpool, Robert Maudsley è considerato responsabile dell’uccisione di quattro uomini tra il 1974 e il 1978.

Ergastolo per The Brain Eater nella teca:

cosa contiene la cella di vetro antiproiettile

A differenza dell’immaginario Hannibal Lector, Robert Maudsley è un vero serial killer in carne e ossa, ma, proprio come il personaggio di fantasia di Thomas Harris, Maudsley dovrà scontare l’ergastolo in una teca di vetro trasparente. L’assassino più prolifico del Regno Unito è conosciuto anche come “The Brain Eater“ a causa di false testimonianze riferite dagli altri prigionieri, i cui racconti lo vedono protagonista di atti di cannibalismo nei confronti di diversi detenuti. Stando alle dichiarazioni degli altri condannati, Robert Maudsley avrebbe mangiato il cervello di uno degli uomini che aveva ucciso in prigione.

La notizia della teca di vetro è stata confermata dalla giustizia britannica, la cui fonte ufficiale riporta la mancata accoglienza della richiesta di Robert Maudsley da parte dei legali. Respinto il ricorso dell’assassino più pericoloso della Gran Bretagna, Robert Maudsley, o “The Brain Eater“, 68 anni, non trascorrerà l’ergastolo insieme ad altri detenuti, ma in una cella trasparente, in totale solitudine. I legali hanno giustificato l’atto ricordando la sua spiccata pericolosità. Pertanto, per evitare di compromettere la serenità degli altri prigionieri, il serial killer sarà controllato a vista in una cella di vetro, proprio come il personaggio Hannibal Lecter nel film “Il silenzio degli innocenti.”

La cella, 5,5 x 4,5 metri, è protetta da un vetro antiproiettile ed è stata progettata appositamente per lui nel lontano 1983. Oria d’aria esclusa, il serial killer trascorrerà ogni giorno all’interno della teca di vetro. La cella ospita una lastra di cemento che funziona come letto e servizi igienici imbullonati al suolo.

Oltre al letto e ai servigi igienici, la cella contiene anche un tavolo e una sedia di cartone compresso: ogni disposizione, oggetto e materiale sono pensati per evitare possibili armi, e dunque incidenti, contro le guardie addette alla sua sorveglianza.