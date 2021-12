Ilenia Lazzarin stupisce tutti i suoi fan con due scatti che lasciano a bocca aperta: gonna mini e scollatura pazzesca

Per tutti è la splendida Viola in “Un posto al sole”, la soap più longeva del Bel Paese. Lei è Ilenia Lazzarin che nonostante abbia lasciato il cast della storica trasmissione di Rai 3 è rimasta molto legata alla produzione e a tutti gli interpreti.

Il suo personaggio è uscito di scena già da tempo per esigenze di copione ma i suoi fan non fanno altro che chiedere di un suo ritorno sul set. A lei piacerebbe tanto, lo ha ammesso, ma per il momento dalla produzione tutto tace. “Non lo so ragazzi, non so niente” ha ribadito sui social rispondendo alle domande dei fan.

Presente alla festa dei 25 anni della messa in onda della soap, aveva fatto pensare ad un suo ritorno sullo schermo ma per il momento non si sa nulla sul destino del suo personaggio e così i suoi fan devono “accontentarsi” di seguirla sui social.

Ilenia Lazzarin estrae le sue armi di seduzione: stratosferica

