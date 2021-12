Arrivano le scuse di Marco Dussin ai genitori di Carlotta, la 18enne di Treviso morta in un incidente d’auto

La tragedia è avvenuta la sera del 21 dicembre, quando l’auto guidata da Marco Dussin e con a bordo Carlotta e altri tre amici, è uscita di strada causando la morte della 18enne e ferendo lievemente gli altri ragazzi.

Incidente Treviso, l’amico alla guida si scusa con i genitori

A guidare l’auto uscita fuori strada, forse per un malore o una distrazione del conducente era Marco Dussin, falegname 20enne che stava riportando a casa i suoi amici dopo una serata di festa. L’auto è finita nel fossato e la 18enne Carlotta è morta sul colpo. Un tragedia ovviamente involontaria ma che tormenta il giovane ragazzo. Sono infatti arrivate le scuse di Marco Dussin rivolte ai genitori della vittima. Il ragazzo è ancora sotto shock a causa dell’accaduto di cui si sente inevitabilmente responsabile. Un dolore e un senso di colpa lacerante che lo tormentano e che lo hanno spinto a rivolgere le sue scuse più sentite e sofferte ai genitori di Carlotta. A parlare delle scuse di Marco Dussin sono stati proprio i genitori della ragazza che hanno lasciato alcune dichiarazione al quotidiano Il Messaggero. I genitori sconvolti e addolorati per la grave perdita hanno dichiarato di aver visto un Marco sconvolto, che non riusciva a darsi pace e che ha chiesto scusa mille volti in tutti i modi possibili. “Ci ha chiesto scusa mille volte e non poteva darsi pace. E’ sconvolto e triste come tutti noi per la morte di Carlotta. Ma non è colpa sua. E’ andata così. Non c’è niente da fare solo convivere con questo vuoto immenso.” Queste le parole che i genitori hanno rilasciato in nell’intervista a Il Messagero.

I genitori nonostante il dolore si sono mostrati estremamente umani affermando di non dare alcuna colpa al ragazzo alla guida. Un tragedia inaspettata ma senza colpevoli che ha scosso un’intera comunità.