Katia Ricciarelli, episodio di sonnambulismo nella notte: terrore al “GF Vip”

Katia Ricciarelli sonnambula nella casa del GF Vip: nella notte terrorizza i concorrenti. Poi, alla fine, il colpo di scena inaspettato

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti più amate di questa lunga edizione del GF Vip. Ci ha messo un po’ a farsi conoscere dai telespettatori italiani, ci ha messo tanto a farsi apprezzare, ma alla fine ha fatto breccia nel cuore di tutti, diventando una grande protagonista del programma più seguito del momento. La scorsa notte, è successo qualcosa che ha spaventato in particolar modo i suoi compagni d’avventura. All’improvviso, si è alzata dal letto, e ha cominciato a cercare il suo amatissimo cane Ciuffi.

GF Vip, Katia Ricciarelli spaventa tutti i suoi compagni nella notte

Tutti i suoi amici l’hanno accerchiata e hanno cercato di farla calmare e di riportarla a letto. Valeria Marini è stata l’unica a sospettare che fosse una burla, dicendole di essere da Premio Oscar. Manila, complice dello scherzo, ha cercato di rendere credibile la scena messa in atto dalla cantante. Katia continuava a piangere e a chiamare il suo cucciolo, sembrava davvero inconsolabile e i suoi amici sono arrivati addirittura al punto di prendere in considerazione l’idea di chiedere aiuto alla produzione.

Ha continuato così per diversi minuti, fino a che non è scoppiata a ridere e ha svelato a tutti di aver soltanto messo in piedi uno scherzo. I ragazzi sono scoppiati a ridere e l’hanno abbracciata, increduli, e si sono complimentati con lei per la performance che ha messo su da sola. Ha dimostrato di essere una vera grande professionista.

Sul web lo scherzo è stato particolarmente apprezzato e hanno definito lo scherzo il momento più divertente di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip.