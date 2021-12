La conduttrice si trova in vacanza al mare e ha stregato i fan con foto in costume decisamente piccanti, impossibile toglierle gli occhi di dosso.

La speaker di Radio 105 dopo la messa in onda qualche giorno fa sul suo canale YouTube dell’ultima puntata di “Casa Pagani” e i pranzi con la famiglia per Natale, è volata in Egitto per una vacanza all’insegna del relax assoluto assieme al fidanzato Nicolò Grossi, make-up artist ed air stylist.

La struttura scelta per il soggiorno è il Beach at Savoy Sharm El Sheikh, splendida cornice architettonica con palazzi sontuosi, camere da mille e una notte e spiagge incontaminate.

Proprio qui Ludovica Pagani sta sfoggiando tutta la sua bellezza in scatti seducenti in bikini nel bagnasciuga e tra gli scogli. Vediamo le foto pubblicate poche ore fa?

Ludovica Pagani impareggiabile, una sirena tra gli scogli con curve sublimi

Magrissima e minuta ma con curve seducenti che raccontano la sua innata femminilità a cui nessuno può sottrarsi.

“SPETTACOLAREEEEE”, “A volte mi chiedo se esisti davvero 🤔”, “Sei la dea della bellezza 😍”, “Sei qualcosa di meraviglioso 😍”, “Sei l’ultima sirena rimasta al mare”. Sono solo alcuni dei messaggi che i maschietti più sfrontati le hanno lasciato, dichiarazioni d’amore in piena regola che racchiudono tutta la loro devozione nei suoi confronti.

La speaker indossa un due pezzi con fantasia zebrata sui toni del panna e nocciola, bikini intrecciato in vita come vuole la moda di quest’anno, e per impreziosire il look anche il copri spalle, anch’esso legato nel punto vita esile.

Si appoggia leggiadra agli scogli guardando il sole di fronte a lei, capelli voluminosi mossi dalla brezza marina e una silhouette che fa invidia alle donne più belle dello showbiz nazionale (e non solo). Oltre 111mila like in poche ore per Ludovica.