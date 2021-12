Mara Venier si prepara a lasciare la televisione: al suo posto un volto amatissimo. Si tratta di un’altra bella e simpatica bionda

Mara Venier lascerà la tv. Non è più un segreto ormai, la Zia nazionale lo ha detto da tempo. È arrivato per lei il momento di riposarsi e di dedicarsi un po’ alla sua famiglia, mettendo da parte il suo lavoro al quale si è data da sempre con anima e corpo.

Lo aveva già annunciato in occasione dei suoi 70 anni dicendo che non sarebbe tornata a “Domenica In” eppure oggi la vediamo ancora seduta sulla sua sedia bianca a tenere compagnia agli italiani, ogni domenica appunto, su Rai 1 a partire dalle 14.

Questa sarà davvero la sua ultima edizione? Pare proprio di sì anche se fino all’ultimo potremmo non avere la certezza. C’è però un dato che sorprende. La sua erede è stata già scelta: il nome che verrà dopo di lei è davvero incredibile.

Mara Venier, ecco chi sarà la sua erede

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier e la televisione sembrano essere due facce della stessa medaglia eppure a breve potrebbe non essere più così. La Zia nazionale lascerà il lavoro per dedicarsi alla famiglia ed il suo posto andrà pur coperto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino: “Vai a dormire!”

L’eredità che lascia non è facile da gestire e “colmare”. Mara ha alle spalle anni e anni di esperienza e oggi è senza dubbio una delle conduttrici più amate. Sostituirla è una bella grana per mamma Rai che in questa scelta non può certo sbagliare.

Da tempo circolano alcuni nomi come quello di Caterina Balivo ed Eleonora Daniele, conduttrici bravissime di casa Rai e molto amate dal pubblico. La prima in stand-by da un po’ di tempo, la seconda molto impegnata con il suo “Storie italiane” nel mattino di Rai 1. Tra le ipotesi, poi, è spuntato anche il nome di Maria Teresa Ruta ma tra tutti c’è un volto che potrebbe fare davvero la differenza e far sentire meno la mancanza di Mara, Antonella Clerici.

Antonellina ha sempre saputo conquistare il suo pubblico da “La Prova del cuoco” al recentissimo “The Voice Senior” con il quale è riuscita a schiacciare anche Alfonso Signorini ed il suo “Grande Fratello Vip”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Adriano Celentano, che fine ha fatto il figlio Giacomo? Svelato il motivo per cui non appare mai in tv

Tra Mara e Antonella, tra l’altro, c’è una grande amicizia e anche questo potrebbe molto influire nella scelta finale. I giochi sono ancora aperti e tutto è da vedere.