“Aspettando te…”, Matilde Brandi con il vestitino rosso in vista di Capodanno: inquadratura nei punti giusti. Stupenda – FOTO

Matilde Brandi sfoggia un outfit provocante in vista di un Capodanno ad altissima temperatura: i dettagli più bollenti.

L’ex gieffina della precedente edizione del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ha lasciato tutti gli appassionati senza fiato in occasione dell’ultima foto caricata sui social. L’incidenza su Instagram della showgirl non ha eguali come ha dimostrato anche in altre occasioni.

Già durante la vigilia di Natale, la nota showgirl dai tristi trascorsi d’amore aveva dato modo ai tanti followers di renderli partecipe con prestazioni da urlo. Anche in questo contesto la sensualità fa da padrona sotto tutti i punti di vista.

Un vero e proprio ‘schiaffo’ ai precedenti che l’hanno vista continuamente finire nel ‘calderone’ delle critiche durante le dirette del noto reality di Canale 5. Come se non bastasse, quando tutto sembrava svanire con il ritorno a casa in famiglia ecco l’sms d’addio del marito, che le gela il cuore.

Oggi l’ex gieffina ha deciso di ripartire da se stessa e lo ha fatto così, facendo sognare tutti ad occhi aperti

Matilde Brandi incendia il web con una mise provocante: sensualissima

