Madre e figlia trovate morte in casa: in un diario la ricostruzione dell’accaduto

Nella serata di lunedì due donne, madre e figlia di 71 e 48 anni, sono state ritrovate morte all’interno dell’abitazione in cui vivevano a Sesto San Giovanni (Milano).

Raccapricciante scoperta nella serata di lunedì a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Una donna di 71 anni e la figlia 48enne sono state ritrovate senza vita all’interno dell’appartamento in cui vivevano. A rinvenire i corpi i carabinieri, allertati da alcuni conoscenti che non erano riusciti a mettersi in contatto con le due donne per gli auguri di Natale. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura che ha disposto l’autopsia su entrambi i corpi.

Dramma a Sesto San Giovanni, comune in provincia di Milano, dove nella serata di lunedì, 27 dicembre, due donne sono state ritrovate morte in casa. Si tratta di una 71enne, affetta da problemi di salute che le causavano difficoltà nel camminare, e della figlia di 48 anni.

A fare la tragica scoperta, riferisce la redazione di Tgcom24, sono stati i carabinieri che si sono recati presso l’appartamento, dopo la segnalazione di alcuni conoscenti delle due donne che avevano provato a chiamarle per gli auguri di Natale. Preoccupati per le mancate risposte, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine. Entrati in casa, i militari dell’Arma hanno ritrovato il corpo senza vita dell’anziana sul pavimento della camera da letto, mentre quello della figlia impiccato ad una maniglia della cucina. Accanto ai due cadaveri, anche quelli dei loro cagnolini.

I carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, per determinare quanto accaduto. Dinamica che sarebbe stata chiarita da un diario lasciato dalla 48enne all’interno del quale, scrive Tgcom24, avrebbe descritto gli ultimi giorni di vita e le sue volontà. Da quanto emerso, la donna si sarebbe tolta la vita impiccandosi dopo la morte della madre, avvenuta dieci giorni prima in seguito ad una caduta dentro casa.

Per fare maggiore chiarezza, l’autorità giudiziaria ha disposto su entrambi i corpi l’esame autoptico che sarà effettuato nelle prossime ore.