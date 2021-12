La showgirl ha ironizzato con una vignetta satirica de “La ruota della fortuna” riaggiornata in chiave pandemica, il ricordo più bello.

Era il 1995 quando Paola Barale era valletta nel programma di Mike Bongiorno ed il concorrente Giancarlo Pelosi fece impazzire tutti i telespettatori e lo stesso padrone di casa per una frase irriverente che disse senza freni inibitori in diretta tv.

“Le amazzoni vinsero battaglia grazie alla loro f*ga”: questa esclamazione lasciò molto turbato Mike e fece ridere a crepapelle la Barale che proprio ieri sera nella sua pagina Instagram ha deciso di riprendere quella stessa frase in chiave meme leggermente riaggiornata per rispondere alle esigenze del periodo che stiamo vivendo.

Paola Barale ironica fa sognare, il ricordo è esilarante

