“Sei monumentale”. Paola Di Benedetto, abito corto e attillato: effetto capogiro. Fan impietriti dal fascino fuori scala – FOTO

Paola Di Benedetto. La modella pubblica su Instagram alcuni scatti nostalgici di un magico evento estivo. Web in tilt davanti alla sua bellezza senza limiti

Nata a Vicenza l’8 gennaio 1995, Paola Di Benedetto è una modella e influencer con un seguito su Instagram che sfiora i 2 milioni di follower, rendendola gettonatissima nel mondo del web.

Tuttavia, la sua carriera è iniziata partecipando a numerosi concorsi di bellezza tra cui, nel 2016, il più popolare del nostro paese, “Miss Italia”. Da quel momento per lei si sono aperte le porte dello spettacolo. Sul piccolo schermo ha ottenuto forte notorietà grazie alla sua partecipazione su Canale 5 a “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, nei panni dell’iconico ruolo di Madre Natura.

Paola Di Benedetto: il post nostalgico che scatena i commenti dei fan

Paola Di Benedetto ha fatto conoscere maggiormente le sue doti al pubblico italiano partecipando a due reality cult dei palinsesti italiani: nel 2018 è stata tra i concorrenti de “L’Isola dei famosi” (edizione condotta da Alessia Marcuzzi) e successivamente l’abbiamo ritrovata tra le fila della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Proprio di quest’ultimo programma è uscita vincitrice, accaparrandosi il favore del pubblico grazie al suo carattere schietto, onesto e soprattutto generoso. Ha infatti devoluto l’intera somma vinta (100 mila euro) per sostenere la lotta al COVID-19; da regolamento poteva tenerne almeno la metà.

L’ultimo post da lei rilasciato su Instagram ha un sapore nostalgico. La vede ritratta in due foto dall’arena di Verona in occasione della manifestazione “Power Hits Estate”. Scrive queste parole in didascalia: “Momento nostalgia: era estate e c’era la musica live.”

La modella appare sorridente e rilassata, in splendida forma, avvolta da un attillatissimo vestito che fascia le sue curve sinuose. Eppure Paola Di Benedetto è una modella che mostra con orgoglio la realtà, paladina sul web della body positivity, ha rilasciato in passato anche immagini che mostrano alcuni difetti, tua grande forza.

Tanti i commenti di approvazione da parte dei fan. “Sei monumentale”– le scrive qualcuno, ammirato dal suo fascino senza limiti.