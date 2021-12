I piatti più letali del mondo: non ve lo aspettereste mai

La salute dev’essere alla base di tutto, specialmente nel cibo perché se non si fa attenzione si rischia di avvelenarsi

Esistono nel mondo una serie di piatti che potrebbero essere potenzialmente letali per le persone. Per alcuni bisogna persino firmare una liberatoria prima di mangiarli. E i cuochi devono avere un permesso speciale per poterli preparare. Con il cibo non si scherza, se non si prendono alcune precauzioni per certi alimenti si rischia grosso.

Alimenti potenzialmente letali per l’uomo

Come primo esempio di cibo potenzialmente letale per l’uomo abbiamo il Fugu. Si tratta di un piatto giapponese che viene preparato con la carne di pesce palla. Tuttavia questo pesce contiene della tetradotossina nel suo fegato, che è fatale per l’uomo. Bisogna firmare pertanto una liberatoria prima di poterlo mangiare.

Un’altro piatto pericoloso è il Sannakji, una ricetta coreana che prevede di servire il polpo vivo. Infatti viene tagliato vivo e servito crudo con le ventose ancora in funzione. Questo è rischioso perché le ventose potrebbero aderire alla gola creando problemi respiratori.

Passiamo ad un piatto asiatico, il cervello di scimmia. Un piatto insolito e inquietante che se mangiato, in una bassa percentuale può trasmettere la malattia di Creutzfeldt-Jakon che è fatale. In alcuni paesi africani si mangia la rana toro, in realtà questo non è inusuale perché spesso anche nella nostra cucina vediamo servire le cosce di rana.

Tuttavia in questo caso cucinano e mangiano la rana intera, cosa pericolosa a causa delle tossine che hanno sulla pelle che possono essere fatali per i reni degli umani. In Egitto viene servito il Fesikh che è un pesce particolare che viene fatto fermentare nel sale per evitare un’intossicazione alimentare. In Cina esistono le vongole di sangue, chiamate così a causa del colore insolito che è rosso.

Sono portatrici di innumerevoli virus come l’epatite, tifo e anche dissenteria. Anche in Italia abbiamo però dei piatti potenzialmente nocivi, come il Casu marzu. Il formaggio marcio che viene consumato in seguito ad una fermentazione che usa le larve di mosca. Queste vengono mangiate vive con il formaggio e possono causare danni intestinali molto gravi.

In Islanda si mangiano gli squali, il piatto è chiamato Hàkarl e gli animali vengono induriti con un processo particolare. Sono tossici perciò devono essere preparati in modo meticoloso. In Giappone mangiano alcune meduse chiamate Nemopilema nomurai, tuttavia se non si tolgono per bene le parti tossiche prima di cucinarle si rischia molto.

In Asia ci sono delle piante chiamate Pangium edule che sono letali a causa del’alto contenuto di acido cianidrico. In Giamaica c’è un frutto che si chiama Blighia sapida, se viene consumato troppo acerbo e crudo può essere tossico. Va per forza cotto e mangiato quando è molto maturo.

L’assenzio viene utilizzato in Europa per preparare la famosa bevanda, ma non tutti sanno che può causare dipendenza, allucinazioni e può indurre al suicidio.

Le bacche si Sambuco se mangiate crude senza essere sottoposte a cottura possono causare convulsione e diarrea. Gli anacardi crudi contengono un’olio potenzialmente letale se mangiato in grosse quantità. Vanno sempre acquistati cotti. Le foglie di rabarbaro contendono acido ossalico che è tossico per l’uomo. In tutto il mondo c’è un frutto chiamato Averrhoa o detta anche la stella di frutta. Se ingerita può portare alla morte.