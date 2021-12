“Le voglio molto bene”, Pier Silvio Berlusconi si sbilancia sulla collega della tv. La reazione della Toffanin

Pier Silvio Berlusconi, le parole spese sulla nota collega della tv hanno spiazzato il pubblico: la reazione di Silvia Toffanin

L’amministratore delegato di Mediaset non potrebbe essere più soddisfatto dei risultati raggiunti dalle reti televisive affiliate alla sua azienda. Pier Silvio Berlusconi, che a differenza di suo padre ha rinunciato alla carriera politica per affermarsi nel mondo della comunicazione e dell’intrattenimento audiovisivo, non è stato certamente smentito dai fatti.

Numerose le trasmissioni di Mediaset che danno del filo da torcere a Rai 1, principale avversaria di Canale Cinque – rete ammiraglia dell’emittente -. Pier Silvio, d’altronde, può contare su un team di collaboratori a dir poco stellare. Proprio negli scorsi giorni, il marito della Toffanin non ha mancato di sbilanciarsi nei confronti di una nota collega della tv. Come avrà reagito sua moglie Silvia?

Pier Silvio Berlusconi si sbilancia sulla collega della tv. La reazione della Toffanin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi (@defilippimariaa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gerry Scotti, svelato il mistero sul titolo di studio: che delusione!

Lo scorso 5 dicembre è stata una data davvero importante per la regina degli ascolti di Canale Cinque. Maria De Filippi ha infatti festeggiato il traguardo dei 60 anni d’età. Una ricorrenza che moltissimi volti noti della tv non hanno mancato di celebrare, tra cui l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Quest’ultimo, attraverso un toccante videomessaggio, è intervenuto proprio durante una puntata di “Verissimo” per fare gli auguri alla conduttrice. “Sei una persona speciale, so di poter sempre contare su di te e voglio dirti che anche tu potrai sempre contare su di me“: queste le parole del figlio del Cavaliere, che per la De Filippi sembra provare un sentimento di profonda ammirazione e stima.

Nel concludere il suo discorso, Pier Silvio si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato il pubblico. “Ti voglio tanto bene“, ha chiosato Berlusconi, di fronte ad una Silvia Toffanin che, udite le parole del marito, non ha potuto far altro che applaudire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “La perfezione non esi…”, Alice Basso si sveste per un selfie bollente allo specchio: tatuaggi inguinali in mostra

Maria De Filippi, da molti anni, è uno dei volti di punta di Mediaset. Le sue numerose trasmissioni, da “Amici” a “C’è posta per te”, racimolano sempre una quantità impressionante di ascolti.