“Il più bel capodanno del mondo” vinta cifra astronomica al “Gratta e vinci”

“Gratta e vinci” da sogno per un milanese che poco prima di capodanno ha tentalo la fortuna. Con 20 euro ha portato a casa una cifra assurda

Il capodanno si avvicina e anche quest’anno non sarà come tutti gli altri. Certo forse un po’ meno restrittivo di quello a cavallo tra il 2020 ed il 2021, ma comunque non come eravamo abituati ai vecchi tempi, con festeggiamenti in piazza, cenoni, musica, balli e divertimento, senza distanze, fino a tarda notte.

Tutto è cambiato, insomma, per via della pandemia, lo sappiamo bene ma la fine dell’anno non sarà la stessa per tutti. C’è, infatti, chi festeggia e di certo quello tra il 2021 ed il 2022 lo ricorderà come “Il più bel capodanno del mondo”. Perché? Per via di una vincita stratosferica al “Gratta e vinci”.

“Gratta e vinci” da sogno: la vinta è incredibile

Il “Gratta e vinci” ha regalato un capodanno magico ed indimenticabile a Milano. Nel capoluogo lombardo sono stati vinti, infatti, ben 5 milioni di euro. Una chiusura davvero col botto per il fortunato che ha tentato la fortuna e questa volta l’ha “beccata” davvero.

Il giocatore, secondo quanto ha raccontato il proprietario della tabaccheria di via Novara, a pochi passi dallo Stadio San Siro, ha giocato un biglietto di lotteria istantanea della serie “100x” spendendo 20 euro. Una cifra “cospicua” da investire in un biglietto che questa volta però è stata più che frivola visto il risultato.

A giocare, secondo il proprietario Claudio Sobacchi, un cliente definito “abituale”. Ai microfoni de Il Giorno il signor Claudio ha detto: “Capita che ci si sbagli, che si creda di aver vinto tanto quando non è così. Ma stavolta era vero. Sono felice che abbia vinto lui”.

L’area di Milano, dunque, negli ultimi tempi sembra essere una zona molto fortunata. Solo due mesi fa a Senago si è registrata un’altra vincita record. Con una spesa di 10 euro un giocatore ha portato a casa ben 2 milioni di euro staccando un biglietto della serie “Tutto per tutto”.