Programmi Tv, top e flop: le pagelle di YesLife relative alle trasmissioni che hanno tenuto compagnia ai telespettatori in questo 2021

Alcuni dei programmi più attesi del 2021 si sono rivelati un vero e proprio buco nell’acqua. Basti pensare al caso di “Star in the Star”, il talent show canoro che ha dovuto chiudere anticipatamente la messa in onda a causa dei bassi ascolti. Lo stesso è accaduto a “Mystery Land”, programma televisivo affidato alla giovanissima Aurora Ramazzotti, che non è riuscito a raccogliere il consenso sperato.

Parallelamente ai sopraccitati flop, ci sono state molte trasmissioni che hanno letteralmente sbancato l’auditel in termini di ascolti. La prima serata delle principali reti televisive, tra l’altro, ha visto anche la sfida di veri e propri colossi del panorama dello spettacolo italiano. Noi di YesLife abbiamo attribuito ad ogni trasmissione un voto, sulla base dei dati auditel diffusi da fonti ufficiali.

Programmi Tv, top e flop del 2021: le pagelle di YesLife

BALLANDO CON LE STELLE: VOTO 10

È stata sicuramente la rivelazione di questo 2021. Nonostante il format sia giunto alla 16esima edizione, la varietà del cast e, parallelamente, la sintonia della coppia formata da Milly Carlucci e Paolo Belli hanno ripagato in termini di ascolti. La puntata finale della gara di ballo, che ha visto la vittoria di Arisa, ha toccato punte del 28% di share.

TALE E QUALE SHOW: VOTO 9

Altro caposaldo della prima serata di Rai 1, la gara canora condotta da Carlo Conti è riuscita addirittura a superare gli ascolti dell’edizione 2020, assestandosi su una media di 4.148.000 telespettatori, con picchi del 22% di share.

CHE TEMPO CHE FA: VOTO 8

Il talk di Fabio Fazio, che anima la domenica sera di Rai 3, chiude la prima parte dell’edizione 2021/22 con ascolti senza dubbio soddisfacenti. Merito dei super ospiti che non mancano di intrattenere i telespettatori con le loro storie emozionanti, così come dell’ormai assodata coppia Fazio-Littizzetto. Stando ai dati auditel, il talk di Rai 3 ha chiuso la prima parte della stagione registrando l’11,13% di share (un punto in più rispetto all’anno passato).

L’ISOLA DEI FAMOSI: VOTO 5

La trasmissione di Canale Cinque è tra i più eclatanti flop della stagione 2021. Nonostante il cambio di passo voluto da Mediaset, che ha affidato la conduzione ad Ilary Blasi, le dinamiche del programma non hanno esercitato molta presa sui telespettatori. Come evidenziato da DavideMaggio.it, la finalissima del programma è seconda, in termini di ascolti, solo alla finale dell’anno precedente: 18,06% di share nel 2019, 22% nel 2021.

GRANDE FRATELLO VIP 5: VOTO 6

Un’edizione senza infamia e senza lode, quella chiusasi nel marzo 2021 con il trionfo di Tommaso Zorzi. Nonostante la risposta positiva dell’universo dei social, la media degli ascolti registrata lungo l’arco dei sei mesi non è stata particolarmente brillante: 3.306.000 spettatori, pari al 19,04% di share.

STAR IN THE STAR: VOTO 3

Si è trattato del più grande flop della rete ammiraglia di Mediaset. Il talent show canoro guidato da Ilary Blasi – ricalcato sul modello di “Tale e Quale Show” -, prevedeva originariamente sette puntate. A causa degli ascolti pessimi (mai oltre i 2.000.000 di telespettatori), il numero degli appuntamenti è stato ridotto a cinque.

AMICI 20: VOTO 10

Ennesimo trionfo per il talent show di Maria De Filippi, che dopo vent’anni continua ancora a regalare delle fortissime emozioni al pubblico a casa. La finale dell’edizione 2020-2021, vinta da Giulia Stabile, ha segnato un vero e proprio record in termini di ascolti: 6.700.000 telespettatori, pari al 33,5% di share.

C’È POSTA PER TE: VOTO 9

Un’edizione che ha confermato il successo delle precedenti, eguagliandole in termine di media degli ascolti. Il programma dedicato alle riconciliazioni e ai sentimenti ha tenuto incollati alla tv oltre 6 milioni di telespettatori, con una media del 29,45% di share.

TU SI QUE VALES: VOTO 8

Ottimi i riscontri dell’ottava edizione del format. Pur avendo registrato un lieve calo rispetto all’annata precedente, il talent show ideato da Maria De Filippi si è assestato su una media di telespettatori pari a 4.423.000 (26,61% di share).

MYSTERY LAND: VOTO 0

Pessima sorte per il programma di divulgazione pseudoscientifica affidato alla conduzione di Alvin e Aurora Ramazzotti. La trasmissione, dopo solamente due puntate, è stata sospesa per bassi ascolti e rimandata al settembre 2022, con la promessa di rinnovare la struttura del format.

Tra conferme ed eclatanti colpi di scena, il palinsesto 2021 ha regalato ai telespettatori un intrattenimento indubbiamente variegato. Il pubblico, che ha potuto scegliere tra varie proposte, ha emesso il proprio verdetto senza possibilità di replica.