Scontro frontale tra due Suv: 40enne perde la vita, grave una donna

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 40 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale verificatosi a Roma sulla via Flaminia. L’uomo era alla guida di un Suv che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente con un altro Suv, condotto da una donna di 48 anni. Per il 40enne, purtroppo, all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

La vittima è Salvatore Petronaci, 40enne residente a Capena (Roma). Secondo una prima ricostruzione, come riportano i colleghi della redazione di Roma Today, il 40enne viaggiava alla guida di un Ford Kuga, quando improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un altro Suv, una Jeep Renegade alla guida del quale vi era una donna di 48 anni. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’uomo.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto i due automobilisti dalle lamiere affidandoli ai sanitari. Purtroppo per il 40enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La donna, scrive Roma Today, è stata trasportata presso l’ospedale Sant’Andrea, dove ora sarebbe ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

La dinamica e le cause del tragico frontale sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, giunti sul posto per i rilievi di legge.