“Fortunato chi è chiuso in casa con te”, Stefania Orlando l’inquadratura dall’alto fa venire le vertigini: scoperta nei punti giusti – FOTO

Stefania Orlando ha pubblicato di recente su Instagram, un post stuzzicante a tal punto da far perdere la testa ai fan: che spettacolo!

L’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6, Stefania Orlando ha esaudito il desiderio di tutti gli utenti social.

La showgirl è tornata in auge dopo una breve parentesi sul piccolo schermo. L’ospite di Alberto Matano a “La Vita in Diretta” aveva posto l’accento sull’unico grande amore dal quale non si separerebbe per nessuna ragione al mondo.

Si tratta del suo fido, Margot e della malinconia provata a causa della sua assenza durante il lungo percorso al reality show più visto d’Italia. La permanenza tra le quattro mura domestiche più famose ha ridato vigore ad un personaggio che sembrava ormai ai margini degli addetti allo spettacolo nazionale.

Il piazzamento finale al GF Vip 5 è valso il riscatto ufficiale della “vecchia volpe” della tv. Oggi Stefania ha deciso di cavalcare l’onda dell’entusiasmo con una foto davvero ammaliante

Stefania Orlando stuzzica la libidine dei followers: “Scopriti tutta…”

