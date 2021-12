Nel cuore di uno dei componenti de Il volo ha fatto breccia una ragazza bellissima legata al mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

Timbro unico e talento per il canto innato. Il baritono Gianluca Ginoble nonché i tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno dato vita al trio “Il Volo”, distintosi nel panorama musicale del Bel Paese negli anni.

Il gruppo affonda le sue radici nel 2009 a seguito della loro partecipazione a “Ti lascio una canzone”, talent show per bambini a cui presero parte appena adolescenti.

Da allora sono stati inseparabili raggiungendo uno al fianco dell’altro risultati pazzeschi: tra brani di successo e innumerevoli traguardi hanno scalato le classifiche. Una carriera incredibile costellata da un’agenda super piena, dove tuttavia non mancano momenti dedicati alla sfera privata. Di recente uno dei componenti ha ufficializzato il suo fidanzamento con una ragazza dalla bellezza mediterranea legata al mondo dello spettacolo.

Il Volo, membro innamorato: chi ha fatto breccia nel suo cuore

Considerato il più affascinante del gruppo, è il cuore di Gianluca Ginoble a essere stato conquistato da una bellissima ragazza. Occhioni e capelli neri, fisico mozzafiato, viso angelico a fargli perdere la testa è stata Eleonora Venturini Storaro.

Nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro, conquistatosi ben 3 Oscar, è di origini romane. Proprio nella capitale lavora come designer presso la Marchesi Grafiche Editoriali.

Seguitissima sui social, il suo feed è un tripudio di scatti in cui si mostra sempre bellissima: di recente sulla sua gallery a catturare l’attenzione un post in cui è ritratta al fianco di Gianluca. Si tratta di una foto in cui si mostrano intenti a scambiarsi dolci effusioni, condivisa anche dal cantante sui social.

Nella sua recente ospitata a “Verissimo” Ginoble ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin di essere molto innamorato e come la sua relazione vada a gonfie vele. Negli ultimi scatti condivisi sui social, la coppia si è mostrata affiatata a Dubai intenta a condividere momenti di relax all’insegna della dolcezza.