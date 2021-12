“Ci vuole lo zoom”, Sabrina Salerno non contiene più nulla. La camicetta sbottonata fa il record di likes – FOTO

Curve strepitose per la sensualissima Sabrina Salerno: l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” non contiene la propria bellezza devastante

La popolarità di Sabrina Salerno sta crescendo a dismisura, specie alla luce del recente percorso televisivo che ha fatto di lei una dei protagonisti indiscussi di “Ballando con le Stelle“. La cantante, assieme al maestro Samuel Peron ha convinto pubblico e giuria, dimostrando di possedere la stoffa da vera ballerina.

Nonostante la Salerno si sia vista soffiare la vittoria dalla collega Arisa, Sabrina non sembra rimpiangere nulla dell’esperienza intrapresa su Rai 1. I suoi seguaci, d’altronde, non fanno che aumentare ogni giorno di più. E, di fronte agli scatti mozzafiato di Sabrina, i followers non possono che esprimerle i loro apprezzamenti più audaci. Nell’ultima immagine, in particolare, il davanzale dell’artista ha rischiato di far saltare le coronarie agli utenti…

“Ci vuole lo zoom”, Sabrina Salerno non contiene più nulla. È record di likes per la FOTO

Per vederla, vai su Successivo