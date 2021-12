Adriano Celentano si è lasciato andare a un duro sfogo sui social putando il dito contro i talk show. Il motivo è inaspettato.

Tagliente e sopra le righe. Adriano Celentano negli ultimi anni ha catalizzato l’attenzione non solo per i suo brani di successo intramontabili, ma anche per le sue opinioni. Il cantautore tramite i social infatti esprime spesso punti di vista taglienti su aspetti di attualità e cronaca.

In particolare su Instagram, dove è noto con il profilo “L’inesistente”, seguito da più di 58 mila follower, condivide contenuti legate a tematiche sociali. Con l’ultimo post apparso sul suo feed ha attaccato il mondo dei talk show per un aspetto molto particolare.

Adriano Celentano, spiazza tutti: duro sfogo

“Basta con la dittatura dei talk show sui no vax”. Questa l’esortazione che si legge sotto all’ultimo post condiviso da Celentano in accompagnamento a un breve video, frutto del montaggio di spezzoni di noti format televisivi.

Da questi sono stati estratti momenti in cui si è trattata la tematica dei complottisti e coloro che sono contro il vaccino anti covid.

Un messaggio forte quello del cantautore che prende così una posizione netta sulla questione, opponendosi alle trasmissioni che puntano il dito contro i no vax. Il post ha scatenato un boom di cuori e commenti: tante le parole di stima nei confronti dell’artista con cui i fan si sono complimentati per il suo coraggio di esprimere la sua visione.

C’è chi invece si oppone, esprimendo tutto il suo dissenso contro i no vax. Il post ha quindi scatenato un grande dibattito, mostrando come la tematica sia davvero complessa.

Ma per Adriano il problema non è tanto tra chi ha ragione tra le due fazioni, ma nei conduttori che dovrebbero essere imparziali: spesso il tema dei vaccini diventa un mezzo per virologi ed esperti per essere al centro dell’attenzione e rubare la scena.