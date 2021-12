Al Bano e quella compagna di una vita che non lo abbandona mai. Ecco il suo gioiello più grande: vi sveliamo tutto

Quando si parla di Al Bano Carrisi si pensa inevitabilmente, oggi, ad altri due nomi: Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai saputo controllare il clamore mediatico che si è sempre alzato intorno alla sua vita, prima come famiglia perfetta fuori e sul palco insieme a Romina, poi con Loredana Lecciso, la donna che gli ha ridato il sorriso e lo ha reso ancora padre per ben due volte.

Il gossip su di lui non conosce tregua e anche gli indizi che lasciano pensare che tra le due donne non corra buon sangue non hanno fatto altro che alimentare i pettegolezzi. Ma in tutti questi anni c’è sempre stata un’anima gemella che non ha mai deluso le aspettative di Al Bano e ancora oggi resta al suo fianco. Non si tratta né di Romina e né tantomeno di Loredana. Vi sveliamo di chi si tratta.

Al Bano, chi è la sua anima gemella

Chi è l’anima gemella di Al Bano? La risposta ha dell’incredibile e forse non ci crederete. Non si tratta di una donna ma bensì di un’auto, una vettura a cui lui è affezionatissimo: una Range Rover 2.5 TD 4×4. È insieme alla sua inseparabile amica che il cantante, quando si trova nella sua tenuta di Cellino San Marco, scorrazza tra le vigne e la campagna.

Da oltre 30 anni lo accompagna senza mai tradirlo. Con il suo fuoristrada Al Bano ha vissuto bellissime esperienze e oggi che non era più al top, il compagno di Loredana Lecciso non gli ha voltato le spalle, anzi. Gli ha dato una nuova vita per sfrecciare ancora, a tutto gas, per la sua Cellino San Marco.

Al Bano ha deciso di rimettere a nuovo la sua Range Rover rifacendole il look. Dopo tutti questi anni di onorato lavoro tra sentieri e strade sterrate, l’auto aveva bisogno di un ritocchino e così il cantante ha deciso di darle una sistemata affidandosi al migliore specialista della zona.

Il fuoristrada è molto potente: 4 cilindri, turbo diesel da 2,5 litri e 121 cavalli. Di certo il mezzo non passa inosservato: presenza imponente e potenza tale che gli permette di arrampicarsi anche nelle zone più difficili con cambio manuale e ridotte disattivabili elettronicamente.