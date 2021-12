Anna Foglietta è una bellezza rara. Su Instagram in un solo scatto mostra tutto il meglio di sé. Il pubblico applaude

Di personaggi e volti Anna Foglietta ne ha interpretati tanti ma questa volta porta sullo schermo un nome che abbiamo imparato a conoscere più da vicino nell’ultimo anno e mezzo, quello di Ilaria Capua.

La bravissima attrice veste, infatti, i panni della nota ricercatrice italiana nel film Trafficante di virus, la pellicola ispirata al libro autobiografico della scienziata che racconta la battaglia giudiziaria affrontata nel corso di diversi anni.

E così Anna Foglietta veste i panni di una scienziata che vede cambiare la sua vita nel momento in cui viene letteralmente travolta da un’inchiesta giudiziaria che la imputa come la presunta responsabile di traffici illegali di tutto quello per cui ha sempre studiato: vaccini e virus.

Anna Foglietta seduce con grazia e fascino: una calamita

Come accade sempre con lei al cinema, anche sui social, il pubblico applaude davanti ai suoi contributi. Anna Foglietta è una forza della natura e con la classe ed il fascino che la contraddistingue non sbaglia mai un colpo.

Per chi non l’ha vista al cinema nell’ultimo suo lavoro, può ammirarla e rivederla su Prime Video, la piattaforma che propone al pubblico il film Trafficante di virus. E come sempre, ci sono poi i social che ci permettono di entrare leggermente nella vita dell’attrice e rimanerle più vicino.

L’ultima foto che la bella e brava attrice ha regalato al pubblico è davvero meravigliosa, una delle più belle di sempre. Anna posa con un abito a righe bianche e nere, semplice e morbido nel suo essere. A giromanica e collo alto, dona anche un pizzico di sensualità con uno spacco che lascia intravedere una gamba.

La foglietta seduce con il suo sguardo intenso, profondo, come quello di una gatta che ti stordisce in un solo colpo. È una standing ovation per lei ed i complimenti si sprecano. “Che fascino” le dice uno dei suoi tanti follower.