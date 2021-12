“Sei fissa in testa” Barbara D’Urso, la FOTO col panettone di fuori: vista indimenticabile!

La favolosa presentatrice televisiva italiana Barbara D’Urso ha postato un paio di foto senza precedenti: i fan sono svenuti tutti!

La talentuosa attrice italiana ha spiazzato tutti con un nuovo IG post da paura: si tratta di una doppietta di foto, in cui tiene in mano una fetta di panettone.

Nella prima immagine Barbara è fuori fuoco e, in primo piano, c’è solo il tradizionale dolce di Natale: tutto ciò che vediamo della bella influencer è lo smagliante sorriso che ha sul volto ed il suo décolleté ben esposto.

Il secondo scatto, invece, è piuttosto sfocato: la D’Urso viene immortalata in movimento, mentre chiude gli occhi e ride di cuore… la sua bellezza non teme rivali!

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione: sul web non si parla d’altro!

Siete pronti a vedere le foto più popolari del secolo? Tenetevi forte, perché è impossibile resisterle!

Barbara D’Urso brilla in azzurro: il suo vestito è piaciuto proprio a tutti! Un fan scrive: “Sei il top”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Il cenone di Capodanno nel ristorante di Chef Cannavacciuolo, prezzi e il menù

Il vestito indossato dalla strepitosa sessantaquattrenne è super chic e raffinato: l’indumento è di colore azzurro, con un inserto di merletto bianco sulla vertiginosa scollatura.

Barbara D’Urso divide il web: le sue foto sono sempre sulla bocca di tutti!

Gli scatti sono stati bombardati di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei fissa in testa“; “Sei la più bella del mondo”; “Sei il top” oppure “Due bei panettoni”.

Anche le critiche non sono mancate, ma la splendida fashion blogger non ha risposto. Ecco alcuni esempi: “Ridicola come sempre”; “Mamma mia come è vuota questa donna”; “Vergognati” oppure “Ma il senso di queste foto?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Vite al Limite”. Non voleva sposare il suo fidanzato perché si vergognava del suo peso. Il cambiamento è stato pazzesco – FOTO

Non c’è dubbio: i suoi post non passano mai inosservati!