Benessere a tavola: 7 alimenti per restare sempre giovani

Aspetto bello e sano? Possibile, con gli alimenti giusti a tavola: ecco 7 alimenti da gustare appieno per la salute della nostra pelle.

Aspetto bello, tonico e sano a prescindere dall’età? Non è un ossimoro: è possibile mantenersi belli e in salute, basta servire a tavola gli alimenti giusti. Sei pronto a scoprire il segreto nutrizionale dell’eterna bellezza? Scopriamo insieme 7 alimenti che non possono mai mancare in cucina proprio in virtù delle loro proprietà, così benefiche da renderli veri elisir di bellezza naturali.

Invecchiamento cellulare? No grazie:

7 alimenti da servire in tavola

pesce grasso: s almone, aringa, sgombro e sardine; tutti i pesci grassi sono l’ideale per mantenere una pelle sana. Ricche fonti di proteine e omega-3, acidi grassi essenziali, questi tipi di pesce favoriscono la circolazione sanguigna, prevengono le malattie cardiovascolari e proteggono il cervello: ottimi per la salute di pelle e capelli.

mirtillo: per prevenire l'invecchiamento cellulare non puoi fare a meno dei mirtilli. Tantissimi antiossidanti e vitamina C concentrati in pochissime calorie sono l'ideale per mantenersi belli e in linea, sconfiggendo i radicali liberi, proteggendo l'epidermide dalle aggressioni esterne come inquinamento, sole e tabacco. Anche il mirtillo accelera la produzione di collagene, rendendo di conseguenza la pelle più sana, elastica e tonica, priva di linee sottili, imperfezioni antiestetiche e fastidiose rughe.

noce: rivitalizza il nostro aspetto. La noce è l'alimento numero uno per chi sogna la giovinezza. Ricca tesoriera di vitamina E, zinco e selenio, la noce resta prima in classifica contro l'invecchiamento precoce dell'epidermide. Tre noci al giorno sono l'ideale per il benessere non solo fisico, ma anche di quello del sistema nervoso. Una manciata di noci protegge il cuore e abbassa il livello del cosiddetto "colesterolo cattivo".



fegato di pollame: proprio come le uova, i latticini e il burro, il fegato contiene vitamine A e B5, principali responsabili dell'elasticità e l'idratazione profonda della pelle. Vero, il gusto non è dei migliori, ma le proprietà benefiche del fegato di pollame sono infinite, specialmente contro l'invecchiamento cellulare e i segni del tempo.

funghi porcini: in generale tutti i funghi fanno bene alla salute, ma in particolare i porcini, i Boletus edulis, più costosi delle altre specie micologiche proprio perché ricchi di vitamina B. Grazie alla vitamina B la pelle è più elastica. I segni del tempo? Molto meno visibili. Per un principio attivo eccellente aggiungere qualche spicco d'aglio e una spolverata di curcuma.

in generale tutti i funghi fanno bene alla salute, ma in particolare i porcini, i Boletus edulis, più costosi delle altre specie micologiche proprio perché ricchi di vitamina B. Grazie alla vitamina B la pelle è più elastica. I segni del tempo? Molto meno visibili. Per un principio attivo eccellente aggiungere qualche spicco d’aglio e una spolverata di curcuma. cetriolo: anche il cetriolo è da inserire nella lista degli alimenti da gustare per restare sempre giovani e belli. Tra le specialità più benefiche, il cetriolo più che mai va preferito a tavola proprio in virtù della sua rarità, il silicio. Questo particolare oligoalimento chiamato anche “silice organica” accelera la produzione di collagene ed elastina, indispensabili per combattere l’invecchiamento cutaneo. Raggiunti i 50 anni, la pelle inizia a cedere e a perdere elasticità proprio perché il corpo non produce più la stessa quantità di silice organica come un tempo. Un cetriolo al giorno previene questo spiacevole fenomeno.