Andrea Bocelli nel mirino di Fedez; sui social è nata una vera e propria disputa tra i due. Ecco cosa è accaduto

Andrea Bocelli è uno dei personaggi più famosi del panorama musicale italiano e non. 63 anni e una lunga e ricca carriera da tenore. Il cantante ha all’attivo ben 16 album e un gran numero di opere varie. Ha collaborato on i più grandi artisti musicali anche a livello internazionale e nel 2010 è stato addirittura inserito nella Hollywood Walk of Fame. Nell’ultimo periodo il tenore ha fatto tanto parlare di sè ma questa volta non per i suoi successi anzi si tratta di tutt’altro. Bocelli è finito infatti nel mirino di Fedez a causa di un’uscita infelice.

Fedez contro Bocelli: “pensa prima di parlare”

Andrea Bocelli è il tenore italiano più seguito e amato dal pubblico. Ha duettato con i pù grandi artisti tra cui ricordiamo Pavarotti, Zucchero, Lady Gaga, Celine Dion e molti altri. Un enorme successo raggiunto nei suoi quasi 30 anni di carriera. Nessuno però si aspettava proprio da lui una affermazione di questo genere. Sono ormai due anni che la pandemia di Covid19 ha immobilizzato il paese e da quando è iniziato il tutto non sono mancate numerosissime polemiche sull’argomento.

Proprio Bocelli nel 2020 presenziò al Senato dove in un intervento dichiarò di aver volontariamente violato il lockdown durante il periodo di quarantena perchè considerava il provvedimento assolutamente sbagliato. Affermò inoltre di non aver mai incontrato una persona che fosse realmente finita in terapia intensiva a causa del coronavirus. Inutile dire che le sue dichiarazioni spiazzarono tutti e suscitarono un enorme dissenso sopratutto sui social.

In particolare non si è fatta attendere la risposta del rapper Fedez, da sempre molto attivo sul tema Covid. Fedez non ha per nulla gradito l’uscita del tenore e su Twitter si è espresso contro Bocelli riportando l’esempio di un suo amico, sottoposto ad un trapianto di polmoni proprio a causa del coronavirus.