Caos a Mediaset, Barbara D’Urso fatta fuori: per lei la batosta più grossa

Barbara D’Urso ed il cambiamento totale. Dopo tanti anni è rivoluzione a Mediaset: la conduttrice sbattuta fuori dal primo canale

Barbara D’Urso si diverte in vacanza e si gode le meritate ferie, ma forse il suo ritorno al lavoro non sarà dei migliori. Sul suo futuro, infatti, aleggiano delle novità ma questo non significa che siano del tutto piacevoli.

Il 2021 per Barbarella è stato molto pesante. Prima la chiusura e la cancellazione di due dei suoi programmi: “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”, poi il cambiamento totale con “Pomeriggio Cinque” che su decisione dell’azienda ha abbandonato il trash e si è ridotto nel minutaggio della messa in onda.

Ora, stando alle indiscrezioni, potrebbe esserci un ulteriore e decisivo cambiamento per la conduttrice partenopea. Barbara potrebbe lasciare definitivamente Canale 5.

Barbara D’Urso lascia Canale 5, ecco il suo futuro

Ancora una volta è Dagospia a lanciare la patata bollente. Barbara D’Urso potrebbe lasciare Canale 5 e “accontentarsi” di Italia 1. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, Carmelita sarebbe pronta per la conduzione di un reality, “La Pupa e il Secchione”.

Per dedicarsi a questo nuovo progetto la D’Urso potrebbe lasciare la striscia quotidiana di “Pomeriggio Cinque” e spostarsi solo verso l’intrattenimento sul sesto canale. Sempre secondo le indiscrezioni, la conduttrice accetterebbe il nuovo incarico solo con determinate condizioni. La messa in onda dovrebbe essere in diretta con la presenza di nomi di un certo calibro e la giuria in studio. Pier Silvio Berlusconi accetterà e al suo posto su Canale 5 chi arriverà?

Al momento Barbara è in relax e non la vediamo in onda. A “Pomeriggio Cinque News” c’è la giornalista del Tg 5 Simona Branchetti che quotidianamente si dedica alla cronaca e all’attualità. Tutto questo potrebbe proseguire senza vedere più il ritorno della D’Urso che passerebbe direttamente a Italia 1?

Per il momento non c’è nulla di confermato ma si tratta solo di indiscrezioni. Se così fosse però Canale 5 perderebbe dopo Federica Panicucci che per il momento è stata sospesa da “Mattino Cinque”, anche un altro volto storico della rete ammiraglia.

Pier Silvio Berlusconi si sta preparando alla rivoluzione totale del primo canale dall’azienda? Tutto è ancora da vedere ma la curiosità sale.