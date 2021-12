Carlotta Mantovan svela il suo pensiero sull’amore, ad oltre tre anni di distanza dalla morte di Fabrizio Frizzi: “Quando arriva non puoi fermarlo”

La relazione tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi era iniziata nel più stretto riserbo, date le circostanze in cui l’ex modella ed il conduttore si erano conosciuti. All’epoca, Carlotta partecipava alla finalissima di “Miss Italia” nella località di Salsomaggiore Terme. La 62esima edizione del concorso di bellezza, come per un segno del destino, era guidata proprio da Frizzi.

Un’unione, la loro, nata nel lontano 2002 e poi protrattasi fino alla morte del conduttore, avvenuta nel marzo 2018. In una recente intervista, la Mantovan ha confidato apertamente i dubbi che, all’epoca, l’avevano assalita rispetto a questo sentimento. E, in merito al suo pensiero sull’amore, l’ex modella si è lasciata andare a delle confessioni a dir poco inaspettate.

Carlotta Mantovan, l’amore dopo la morte di Frizzi: “Quando arriva non puoi fermarlo”

All’epoca del suo primo incontro con Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan venne assalita da molti dubbi circa la legittimità di questa relazione. Il conduttore, che era già stato sposato con Rita Dalla Chiesa, aveva infatti ben 24 anni più di lei. L’ex modella, nonostante le resistenze iniziali, non seppe resistere di fronte al vero amore. In una recente intervista, Carlotta stessa ha chiarito la portata dei sentimenti provati per Fabrizio.

“Quando ti innamori è come una nevicata, non puoi fermarla“, ha spiegato la Mantovan, che è rimasta accanto a Frizzi per oltre 16 anni. Dal loro matrimonio, ufficializzato nel 2014, è nata Stella (2013), unica figlia della coppia, alla quale il presentatore si è dedicato con tutto sé stesso. “Lo ringrazio per tutto l’amore che ci ha dato“: queste le parole che la Mantovan aveva pronunciato a ridosso della scomparsa di Frizzi.

Ad oggi, Carlotta non sembra affatto intenzionata a rimettersi in gioco in una nuova relazione. Come da lei stessa rivelato, le sue priorità sarebbero totalmente cambiate: “Voglio stare con mia figlia, vederla crescere e giocare con lei“. Eppure, non è da escludere che l’ex modella, data la sua giovane età, possa decidere di rifarsi una vita.

Quel che è certo è che il compianto conduttore ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore. Nessun uomo sarà mai in grado di sostituire la presenza amorevole e rassicurante di Fabrizio.