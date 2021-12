Chi l’ha visto è uno dei programmi più famosi della Rai, che da sempre si dedica ad aiutare le famiglie delle persone scomparse, adesso però pare essere cambiato totalmente. Vediamo perchè

Chi l’ha visto? è uno dei programmi storici della Rai e sicuramente uno tra i più seguiti. La sua missione è da sempre quella di occuparsi di casi di persone scomparse, per aiutare i familiari nelle ricerche. Un pubblico fedelissimo e affezionato quello del programma. Pubblico che però si aspetta molto dalla trasmissione e al primo cambiamento è pronto a ribellarsi.

Il pubblico di Chi l’ha visto? si ribella: “E’ cambiato tutto”

Chi l’ha visto? è uno dei programmi storici della Rai. Il programma, condotto da Federica Sciarelli, occupa da sempre un posto di rilievo all’interno del palinsesto Rai. Un pubblico numerosissimo e uno share che aumenta di puntata in puntata. Ultimamente il programma però ha riscosso qualche critica proprio dal suo pubblico. Sembrerebbe infatti che la tendenza della trasmissione a dedicare sempre più spazio ai casi di cronaca, non sia troppo apprezzata dai telespettatori.

In particolare la polemica è nata da una lettrice del magazine NuovoTv, Linda da Roma, che ha affermato di non essersi mai persa una puntata del programma e di aver notato negli ultimi tempi un cambiamento notevole. “Non mi convince affatto la tendenza del programma ad occuparsi di casi di cronaca nera” – ha dichiarato la donna.

Per rispondere alla polemica è intervenuto il giornalista Maurizio Costanzo che ha rassicurato la donna affermando che non c’è nulla di male, per un programma, ad uscire leggermente dal seminato. Inoltre il confine tra i casi di sparizioni e scomparse e i casi e la cronaca nera è estremamente labile. Costanzo ha sottolineato ancora una cosa molto importante, ovvero come l’importante non sia tanto l’argomento ma come esso viene trattato. E ha concluso elogiando lo storico programma: “Evviva Chi l’ha visto?, da sempre uno dei programmi più amati e seguiti.”