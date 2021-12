Damiano dei Maneskin si è conciato per le feste ed ha spiazzato i fan con uno scatto esagerato: il suo look di Natale è unico

Damiano dei Maneskin è uno dei cantanti più in voga del momento. La bravura e personalità l’hanno reso unico e inimitabile e dopo il successo di “Sanremo 2021” è stata una continua evoluzione sia per lui che per la band.

L’originalità è il suo punto di forza, non solo per quanto riguarda la musica ma anche la quotidianità. Per questo a Natale ha sfoggiato un look strepitoso che ha spiazzato il web.

Damiano in versione natalizia: un fenomeno – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Seguito da cinque milioni di follower, Damiano non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e alcuni scatti che diventano virali non appena vengono pubblicati.

E’ un vulcano di idee, energia e originalità, la stessa che ha fatto uscire anche il giorno di Natale quando ha sfoggiato una foto unica e inimitabile. “Buon Natale a tutti da parte mia e di Lego” ha scritto sotto al post che ha fatto impazzire il web e in particolare il pubblico femminile.

In una versione casalinga diversa dal solito, Damiano si è mostrato senza veli con un cappello di Babbo Natale e in braccio il suo gattino. I fan non hanno potuto fare a meno di notare i suoi tatuaggi e il suo fisico strepitoso, qualcuno non si è risparmiato qualche commento come: “Ho perso un battito” e poi ancora “Vieni qua che ti spacchetto”.

Ancora una volta Damiano ha fatto colpo e il web non ha potuto fare a meno che ammirare la sua originalità. Con lui ogni giorno è una scoperta ed i fan non vedono l’ora di conoscere i nuovi progetti per l’anno che sta per arrivare.