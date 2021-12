Diana Del Bufalo ha dichiarato in una storia di instagram di non essersi mai vaccinata contro il Covid19. Sul social si scatena una vera e propria bufera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Cantante, attrice e conduttrice, Diana del Bufalo è seguitissima e molto amata dal grande pubblico. Questa volta però l’ex fidanzata di Paolo Ruffini è finita in una bufera social che l’ha travolta e che non poteva mai aspettarsi. La Del Bufalo è solita usare molto i social, in particolare Instagram, per comunicare con i suoi fans e intrattenerlo spesso con video divertenti. L’attrice ha deciso quest’oggi di pubblicare una delle sue tante stories di Instagram ad un argomento in particolare.

Bufera per Diana Del Bufalo: non si vaccina e Instagram si scatena

Nella storia incriminata Diana ha spiegato con molta tranquillità la sua personale scelta di non vaccinarsi e i motivi che l’hanno portata a questa decisione. Sarebbe stata infatti una scelta fatta sotto consiglio medico; il medico della famiglia Del Bufalo ha infatti sconsigliato il vaccino a Diana poichè vittima di alcune patologie cardiache che le impongono controlli frequenti.

Ecco cosa ha scritto nella storia Instagram: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un pò di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo. Un abbraccio (virtuale).”

Inutile dire che la confessione ha causato non poche polemiche. Gli utenti del social hanno iniziato e stanno continuando ad attaccarla pesantemente per la sua scelta no vax.