Diletta Leotta e Can Yaman, dopo mesi spunta l’amara verità sulla fine della loro storia

Dopo alcuni mesi Diletta Leotta dice la sua sulla sua storia con Can Yaman, ecco tutta la verità sulla fine della relazione

Diletta Leotta e Can Yaman non stanno più insieme e sono in tanti a chiedersi quale sia stato il motivo della rottura. In questi ultimi mesi il gossip ha parlato più volte della loro storia che ha fatto sognare milioni di italiani.

Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine che non ha portato ai risultati sperati. La giornalista e l’attore hanno preso strade diverse, ma dopo un po’ di tempo finalmente è uscita fuori la verità.

Diletta Leotta e Can Yaman, le parole della giornalista

Diletta Leotta è stata da poco ospite di “Verissimo” ed è proprio in quell’occasione che ha parlato del suo ex. Ha spiegato a Silvia Toffanin che la loro è stata una storia importante, tanto che più volte ha sperato in un possibile riavvicinamento con l’attore che non è mai avvenuto.

Alessandro Rosica, l’esperto di gossip ha poi raccontato sul settimanale Mio che è stata proprio la giornalista a rompere la relazione e tra i due i rapporti non sono buoni. “Non ce la facevo più anche per l’atteggiamento di Can”, avrebbe spiegato la conduttrice radiofonica secondo quanto riporta il giornalista.

L’atteggiamento a cui si riferisce è il modo di divertirsi dell’attore che ha fatto più volte ingelosire l’ex fidanzata.

Sembra che tra i due non ci sia più nulla da fare, strade diverse e prospettive di vita diverse. Ma non si può mai sapere ed i fan sperano ancora in una riappacificazione.

Eppure insieme formavano proprio una bella coppia, ma molte volte l’apparenza inganna e a quanto pare il loro colpo di fulmine si è rivelato un fuoco di paglia. E voi cosa ne pensate?