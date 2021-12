La strepitosa twerking queen ha fatto svenire gli utenti che la seguono su Instagram: la sua ultima foto è da infarto!

La bellissima ex opinionista del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ ha condiviso una IG story da serie A: si tratta di una foto in cui Elettra posa davanti ad uno sfondo azzurro.

Nell’immagine la Lamborghini viene immortalata in piedi, con un braccio sopra la testa, una mano che gioca con i capelli, lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione grintosa e provocante: resisterle è impossibile!

In basso a sinistra, la favolosa regina del twerk ha scritto: “Now I’m ever better” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Ora sto sempre meglio”).

Siete pronti a vedere lo scatto che ha fatto innamorare tutta Italia? Tenetevi forte, perché le temperature si alzano sempre di più!

Elettra Lamborghini, una bellezza tutta italiana: la FOTO che ti tiene incollato allo schermo!

