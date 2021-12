Durante l’appuntamento odierno de “L’Eredità”, Flavio Insinna ha fatto un annuncio che ha sconvolto i telespettatori: “Non era mai accaduto prima”

Nonostante il format presenti la medesima struttura ormai da molti anni, anche a “L’Eredità” i colpi di scena non mancano di animare le dinamiche dello studio di Rai 1. Solamente poche settimane fa, a fronte dell’addio della professoressa Ginevra Pisani, il programma ha deciso di rinnovare il cast dei valletti che affiancano Flavio Insinna. Al posto dell’ex corteggiatrice è subentrato Andrea Cerelli, primo professore nella storia de “L’Eredità”.

In altre occasioni, a dar vita a siparietti mai accaduti in precedenza sono proprio i concorrenti stessi. Quest’oggi, al termine della fase iniziale del quiz game, Flavio Insinna si è accorto di un fatto clamoroso, che non poteva non meritare una menzione da parte del presentatore: “Non era mai successo nella storia del programma“.

Colpo di scena a “L’Eredità”. Flavio Insinna è sconcertato: “Non era mai accaduto prima d’ora”

Una puntata a dir poco memorabile, quella de “L’Eredità” andata in onda quest’oggi, giovedì 30 dicembre. Al termine della prima fase del gioco televisivo – quella relativa agli “Abbinamenti” -, Flavio Insinna ha comunicato una notizia a cui i telespettatori stentavano a credere. “Colpo di scena, questa è una serata rara!” – ha esordito il conduttore, tenendo sulle spine i telespettatori e gli sfidanti stessi – “Nessuno è riuscito a superare la fase degli Abbinamenti senza errori“.

Una situazione a dir poco surreale, di fronte alla quale Marco, campione della scorsa puntata, si è trovato in netta difficoltà. “Punto il dito verso Davide e Greta“, ha sentenziato il partecipante, destinando i due colleghi al duello. Una sfida senza esclusione di colpi, in cui i siparietti divertenti non sono di certo mancati. Greta, che durante i fatidici 60 secondi era apparsa parecchio agitata, è stata più volte ripresa goliardicamente dal conduttore: “Che fai? Respiri ancora?“.

Alla fine, è toccato proprio alla giovanissima concorrente abbandonare lo studio, dopo aver perso la sfida. Di fronte alla domanda di Insinna, che le ha chiesto se avesse intenzione di tornare nel programma, Greta ha risposto con grande evasività: “Chissà, tra qualche anno…“.