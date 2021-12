Federica Panicucci ha condiviso una fotografia fantastica sul suo profilo: la conduttrice riporta anche un super messaggio per i suoi fans.

Federica Panicucci, con molta probabilità, avrà stretto qualche sorta di patto con qualche figura dai poteri magici. Nonostante gli anni che passano, la conduttrice resta sempre la stessa. Anzi, proprio come i migliori vini, continua a migliorare. La sua bellezza è davvero illimitata, mentre il suo fisico fa invidia anche alle ventenni.

Questa sera, la nativa di Cecina ha pubblicato online una super fotografia in cui ha sfoderato tutto il suo sex appeal. L’immagine della Panicucci è un qualcosa di strepitoso e il messaggio che appare in didascalia lascia i fan senza parole.

Federica Panicucci bomba seducente: la giacca si apre…che spettacolo

Federica, poco fa, ha fatto salire precipitosamente le temperature su Instagram condividendo uno scatto esagerato. La foto della conduttrice si trasforma velocemente in uno spettacolo rovente. La Panicucci indossa un fantastico completo di colore viola: l’outfit è aderente e mette in risalto le sue forme esplosive.

La sua bellezza illumina il mondo del web mentre la sua procacità lascia tutti a bocca aperta. Come se non bastasse, la sua giacca si apre pericolosamente e fa esaltare i followers. “Stiamo lavorando per regalarvi una serata piena di musica e spensieratezza! Vi aspetto per passare insieme la notte più lunga dell’anno!”, ha scritto in didascalia. Questo Capodanno sarà ancora una volta diverso dal solito: il numero dei contagi sta crescendo spaventosamente e per questo motivo sono state vietate feste, eventi, qualsiasi forma di assembramenti e spettacoli in piazza.

Il ‘Capodanno in Musica’ di Mediaset si terrà presso il teatro Petruzzelli di Bari. In pochi minuti, i biglietti sono terminati. C’è da registrare già la prima brutta notizia: Al Bano è risultato positivo al Covid e non prenderà parte all’evento.