Flora Canto pizzicata insieme al famoso conduttore. Lei chiede di non dire nulla ma mostra tutto su Instagram

Flora Canto è la storica compagna di Enrico Brignano, l’attore e comico romano amatissimo dal pubblico italiano. I due non sono sposati ma hanno creato una meravigliosa famiglia che da poco si è allargata con l’arrivo del piccolo Niccolò. Una vera gioia per la coppia che aveva messo al mondo la loro primogenita, Martina nel 2017.

Una bella famigliola, simpatica e che non si prende mai troppo sul serio, come da indole dei due genitori. I due si amano come se fosse il primo giorno anche se sui social non compaiono molto spesso insieme. Ma c’è qualcosa che non va tra di loro. L’ultimo post di Flora Canto ha insospettito chi la segue e ha spiazzato il web. L’affermazione che ha fatto ha gelato il sangue. Cosa sta combinando?

Flora Canto pizzicata con un altro: ecco chi è

PER VEDERE LE FOTO DI FLORA CANTO VAI SU SUCCESSIVO