“GF Vip”, il vip abbandona la casa in diretta: la reazione straziante

GF Vip: Biagio D’Anelli viene eliminato dalla casa più spiata d’Italia. Proprio in questi giorni, aveva cominciato ufficialmente la sua relazione con Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono stati una delle tante coppie di questa lunga edizione del GF Vip. Lei aveva da poche settimane chiuso la sua frequentazione con Nicola Pisu, conosciuto all’interno della casa. La loro “relazione” non è andata a buon fine, ma lei ha presto ritrovato la serenità tra le braccia di Biagio, uno dei nuovi arrivati dopo la notizia del prolungamento. Ci hanno messo un po’ di settimane per carburare, e proprio quando è arrivato il bacio, Biagio è stato costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia.

Miriana Trevisan straziata per l’addio a Biagio D’Anelli: lacrime al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fedez e Chiara Ferragni annunciano la positività: “I bambini invece…” – VIDEO

Proprio ieri i due si sono scambiati ufficialmente il loro primo bacio, dopo tante settimane di riserve. Erano pronti ad andare contro tutto e tutti, ma non hanno avuto modo di farlo perché Biagio, che era al televoto, è stato eliminato nel corso dell’ultima puntata andata in onda.

Miriana non ha preso bene la sua eliminazione per una serie di motivi: durante la puntata ha visto una clip che proprio non ha digerito e ha cominciato a pensare che Biagio la stesse prendendo in giro. I due non hanno avuto modo di chiarire questa situazione che lui è stato eliminato. Miriana, tra le lacrime, lo ha accompagnato alla porta e lui le ha promesso che si ritroveranno fuori e che la aspetterà: una promessa importante, considerando che mancano tre mesi alla fine del programma.

Miriana ha avuto un crollo dopo la sua uscita e a consolarla è stata Sophie, che l’ha aiutata a rimettersi in sesto e poi l’ha riaccompagnata in soggiorno dal resto dei loro compagni.