Giacomo Urtis presto papà? Jessica Alves lo vuole sposare

Jessica Alves ha raccontato di essere pronta a chiedere un figlio a Giacomo Urtis, non appena lui uscirà dalla casa del GF VIP!

Alfonso Signorini non sa più cosa inventarsi per trattenere gli occhi del pubblico sugli schermi del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno sembra infinito. Gli inquilini hanno trascorso il giorno di Natale e le feste all’interno della Casa, scambiandosi regali e tanti abbracci covid-free. Lì dentro sono probabilmente più protetti dal virus di tutti noi fuori, e nessuno di loro mostra segni di cedimento (per ora). In questi giorno uno dei vip è stato protagonista di una chiacchierata davvero interessante riguardo… una possibile maternità!

Giacomo Urtis potrebbe diventare padre, Jessica Alves è disposta a tutto

Parliamo di Giacomo Urtis, che quest’anno gareggia in coppia con Valeria Marini. Il gieffino aveva già raccontato di aver avuto una lunga frequentazione con Jessica Alves, la donna che fino a poco tempo fa era conosciuta con il nome di Rodrigo Alves, il tanto famoso “Ken umano”. Lei e Giacomo si sono conosciuti nel 2019 e sono stati fidanzati per un po’, ma quando lei ha iniziato il percorso di transizione e ha cambiato nome Giacomo è andato in crisi. Intervista da Spyiy.it Jessica ha raccontato di essere ancora molto innamorata di Urtis: “Lo amo ancora. Lui è bisessuale, per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente” ha spiegato.

Non sappiamo come la pensi Giacomo, ma Jessica nel frattempo ha raccontato addirittura di essere pronta ad avere un figlio da lui. “Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani” ha detto. “Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio”.

Per poter avere un figlio Jessica si sottoporrà all’ottantesimo intervento chirurgico, ma non si preoccupa: è sicura che andrà tutto bene e per Giacomo sarebbe addirittura disposta a trasferirsi a Roma.