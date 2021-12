Gratta e Vinci, ad Ancona un giocatore perde la testa dopo aver grattato dei biglietti: quello che è successo ha dell’incredibile

La mania dei “Gratta e Vinci” ha ormai contagiato la stragrande maggioranza degli italiani. Sono sempre più numerose le persone che, mediante l’acquisto di un semplice biglietto, tentano di vincere una somma che possa consentire loro di svoltare la propria vita. E, non di rado, gli avvenimenti che ruotano attorno a questi tagliandi fortunati hanno davvero dell’incredibile.

Quest’oggi, ad Ancona, un 46enne si è reso protagonista di un episodio a dir poco assurdo. L’uomo, originario di Foggia, si è recato in un bar della città per acquistare una considerevole quantità di biglietti – per un totale di circa 300 euro -. Quello che ha scoperto dopo aver grattato i tagliandi è davvero sorprendente.

Gratta e Vinci, il giocatore perde la testa: quello che ha trovato nel biglietto ha dell’incredibile

È estremamente raro che, di fronte all’acquisto di un consistente numero di biglietti, i giocatori che tentano la fortuna con i “Gratta e Vinci” si ritrovino senza niente in mano. Eppure, è proprio ciò che è accaduto ad un 46enne di Foggia, il quale, recatosi in un bar di Ancona, ha dato vita ad una scena a dir poco assurda. L’uomo, dopo aver grattato i numerosi biglietti acquistati – per un valore complessivo di 300 euro -, ha scoperto di non aver vinto nulla.

Il 46enne, che ha successivamente ammesso di essere affetto da ludopatia, ha chiesto alla barista di poter acquistare altri tagliandi. Di fronte al divieto di quest’ultima, l’uomo ha iniziato ad inveire contro di lei, accusandola di voler tenere per sé i biglietti vincenti. Colto da un raptus di follia, il giocatore ha cercato di avventarsi sulla barista, ma senza successo: bloccato dai presenti, l’assalitore è caduto a terra ed ha riportato una lieve ferita alla testa.

Immediatamente prelevato dalle forze di polizia e condotto in questura, il 46enne foggiano ha ammesso di essere ludopatico. Uno spiacevole episodio, quello verificatosi oggi ad Ancona, indice di quanto il gioco d’azzardo possa essere pericoloso, laddove non controllato.