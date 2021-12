Il trio ‘Il Volo’ è stato ospite questa domenica pomeriggio della trasmissione Domenica In. Un’intervista completa in cui hanno parlato anche del loro incontro con Papa Francesco

Il trio Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone è stato ospite nel pomeriggio del 26 dicembre al programma Domenica In, condotto dalla regina della domenica Mara Venier. I tre ragazzi hanno partecipato in qualità di ospiti e sono stati a lungo intervistati dalla Venier. Insieme i tre hanno ricordato tutto il loro percorso artistico, soffermandosi sui momenti più importanti della loro carriera, tra cui l’incontro con il Santo Padre.

Il Volo si è esibito per Papa Francesco. Ecco come è andato l’incontro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Francesca Fialdini racconta la malattia che le impedisce di lavorare

Tantissimi i successi raggiunti e i traguardi tagliati da questi tre giovani e talentuosi cantanti. Negli anni hanno tenuto concerti in tutto il mondo, riscuotendo ovunque un enorme successo di pubblico. Il Volo ha avuto anche l’onore di esibirsi davanti a Papa Francesco. A parlare dell’evento durante l’intervista è stato Piero Barone che ha ricordato la loro esibizione a Panama davanti al Papa, definendola un’esperienza estremamente emozionante. A seguire anche Ignazio Boschetto ha espresso il suo personale ricordo dell’esperienza affermando di aver recuperato, grazie a Bergoglio, la fede e la fiducia nel mondo religioso.

L’incontro con Papa Francesco non è stato il solo argomento di conversazione durante l’intervista. I tre ragazzi hanno parlato anche di cose molto personali ad esempio come hanno affrontato e come affrontato il periodo della pandemia. “Abbiamo cercato di non viverlo in modo passivo. Stopparsi è stato difficile, noi vogliamo essere un esempio per i ragazzi che ci seguono“. Ignazio ha svelato anche un particolare molto intimo riguardante la sua personalità, pare infatti che il giovane tenore debba combattere con l’insonnia a causa dei tanti pensieri e preoccupazioni che affollano la sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> RAI cancella programmazione storica, spettatori increduli

L’ultimo album pubblicato da Il Volo è stato dedicato di comune accordo a Vito Boschetto, padre di Ignazio venuto a mancare pochi mesi fa. Gianluca ha ricordato di come durante le prove del Festival si Sanremo 2021, Fiorello ha abbracciato Ignazio come segno di solidarietà per la perdita recente.