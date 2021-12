Loredana Lecciso preoccupa i fan: la lunga e drammatica attesa è snervante – FOTO

Loredana Lecciso non fa dormire affatto sonni tranquilli ai suoi followers. L’attesa è più drammatica e lunga del solito. Cosa è successo.

La showgirl, compagna di letto e di vita del noto contadino pugliese, Al Bano Carrisi ha gettato più di un velo di preoccupazione sul volto dei fan. L’atmosfera è diventata tutta d’un tratto cupa e sospetta.

Un vero e proprio colpo al cuore che mette indubbiamente in secondo piano quanto di buono espresso nelle ultime uscite. Al Bano avrà il duro compito di consolare Loredana Lecciso e sostenerla dal punto di vista morale per ciò che le è accaduto.

Insomma per la coppia del momento si prospetta un futuro pieno di insidie considerando, come se non bastasse, le notizie poco confortanti arrivate sul conto del proprietario della lussuosa villa di Cellino San Marco.

Andiamo a vedere nel dettaglio la palese preoccupazione che si evince sul volto straziato e distrutto di Loredana, in seguito alla foto caricata su Instagram

Loredana Lecciso scatena le preoccupazioni tra i commenti social: “Tieni duro…”

Meglio conosciuta davanti al piccolo schermo della tv come la compagna di Al Bano Carrisi, la bella showgirl, Loredana Lecciso ha voluto condividere con i suoi appassionati un momento triste, nella speranza di vedere la luce al più presto.

L’attesa è più lunga e drammatica del previsto dopo aver appurato la sconcertante notizia della positività al Covid-19 di Al Bano.

Abitando tra le medesime mura di casa appariva quasi inevitabile per Loredana guardarsi le spalle e controllare il suo sospetto stato di salute.

Il nemico è alle calcagna e lei, considerato il triste scenario casalingo non ha perso un attimo di tempo a scendere di casa con le precauzioni e recarsi al punto più vicino per eseguire un tampone molecolare.

La foto caricata sul proprio profilo Instagram è tutta un programma circa il suo status di preoccupazione e un’attesa in generale per l’esito del test, che si fa sempre più snervante ogni ora che passa.

I followers non hanno voluto farle mancare il supporto e la solidarietà. Ecco alcuni commenti più emblematici e commoventi, ovvero di augurio (in caso di positività) di una pronta guarigione: “Un abbraccio forte forte”, “Non ci voleva proprio, ma vedrai che tutto finirà presto e bene”.