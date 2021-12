Mai visto un trionfo così stellato di fine anno: saranno parole indimenticabili ed una scollatura glamour per la soubrette Giorgia Palmas.

Mentre le tendenze all’ultima moda, in attesa del veglione di Capodanno, iniziano a prendere spunto da uno dei più recenti e sfavillanti look sfoggiati dalla conduttrice e showgirl di origini cagliaritane, la bellissima Giorgia Palmas, un’altra novità sul fronte amoroso ha subito scosso la curiosità del suo pubblico.

Ad accompagnare l’emozionante discorso di questa fine 2021 della soubrette, una promessa sarà degna di sorvolare qualsiasi altro proposito per il nuovo anno. Dopo aver confermato le sue intenzioni a voler pronunciare nuovamente il suo “sì” sull’altare assieme alla sua dolce metà, l’ex nuotatore Filippo Magnini, un’ulteriore fiamma ha iniziato ad ardere tra le braci di un’annualità non troppo soddisfacente. E che sembrerebbe non aver rispettato del tutto, stando al suo parere unanimemente condiviso, le aspettative di molti.

“Mettiti una mano sulla coscienza…” Giorgia Palmas il décolleté stellare infiamma il web – FOTO

