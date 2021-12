“Rifai il letto immediatamente” Miriam Leone distesa in camicia da notte è vera poesia. Ti innamori di lei – FOTO

Miriam Leone in uno scatto da capogiro, l’attrice più seducente che mai chiama a raccolta i fan su Instagram

E’ stata una delle Miss Italia degli ultimi anni maggiormente capace di entrare nel cuore e nell’immaginario degli italiani. Nel 2008, Miriam Leone è stata incoronata a Salsomaggiore Terme e da allora ha vissuto una sfavillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Attrice capace di interpretazioni notevoli, soprattutto nella trilogia ‘1992‘, ‘1993‘ e ‘1994‘, la splendida siciliana continua a lasciare senza fiato, a distanza di anni, per il suo fascino incontenibile. E in questi giorni, dopo una grande attesa, torna al cinema con ‘Diabolik’.

Una pellicola dal cast notevole, per la quale c’era grande curiosità. Soprattutto per la sua interpretazione della ammaliante e pericolosissima Eva Kant. A giudicare dai primi riscontri, una interpretazione piuttosto riuscita, che sta raccogliendo complimenti e riconoscimenti di vario genere.

Miriam Leone, lo scatto inedito di Eva Kant: come non l’avete mai vista, che splendore

Proprio per questo Miriam, su Instagram, dedica un post ai suoi ammiratori per le belle parole che ha ricevuto in posta privata dopo la visione del film. Ecco cosa scrive:

grazie di esserci e di tutti i bei messaggi che mi state mandando

A corredo del ringraziamento, uno scatto molto particolare con una Eva Kant inedita, per la prima volta con i capelli sciolti. Solo per dormire, aggiunge Miriam. La visione è davvero celestiale.

Distesa sul letto, capelli biondi, espressione seducente e camicetta da notte con la scollatura in bella vista, l’attrice catanese si esprime in uno dei suoi scatti più riusciti. E piovono ancora complimenti, per un fascino che non tramonta mai ma che stupisce sempre.

Un primo piano così, non può che lasciare senza fiato. Eva Kant ha colpito, eccome, dritta al cuore.