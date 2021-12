Investita da un’auto mentre attraversa la strada: donna perde la vita

Una donna di 83 anni è morta ieri mattina a Modena dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada con il suo deambulatore.

Tragico investimento nella mattinata di ieri a Modena. Una donna di 83 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sostenuta da sul suo deambulatore. Il conducente della vettura, un ragazzo di 26 anni, si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Tempestivo l’intervento dei sanitari che hanno trasportato l’anziana in ospedale, dove purtroppo è spirata poco dopo per via delle gravissime lesioni riportate. La dinamica della tragedia è al vaglio della Polizia Locale del capoluogo di provincia emiliano.

Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada. È accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 29 dicembre, intorno alle 9 a Modena.

La vittima, Milena Manarini, di 83 anni, secondo quanto scrivono i colleghi de Il Corriere di Bologna, stava attraversando la strada, sostenendosi con un deambulatore, in via Cimone, vicino il centro commerciale Torrenova. Improvvisamente è sopraggiunta una Fiat Idea, condotta da un 26enne, che l’ha centrata in pieno. Il giovane si è subito fermato a prestare soccorso ed ha lanciato l’allarme.

Sul luogo dell’investimento è arrivata l’equipe medica del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato d’urgenza l’anziana presso l’ospedale di Baggiovara. A nulla è valsa la corsa presso il nosocomio modenese: la vittima è deceduta poco più tardi per via delle ferite riportate.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Locale che hanno condotto tutti rilievi e gli accertamenti del caso. Da quanto ricostruito, scrive Il Corriere di Bologna, pare che l’anziana stesse attraversando la carreggiata non sulle strisce pedonali.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto stradale teatro della tragedia è stato chiuso al traffico per circa due ore e successivamente riaperto.