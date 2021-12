Una tragedia avvenuta negli USA ha sconvolto l’opinione pubblica. La notizia è giunta nelle ultime ore. Non c’è stato nulla da fare.

In America è accaduto un fatto che ha lasciato tutti sconvolti. Una notizia di cronaca che nessuno avrebbe mai voluto apprendere.

Un uomo ha sparato e ucciso la figlia di 16 anni scambiandola per un ladro.

La tragedia è avvenuta a Columbus, capitale dell’Ohio: l’uomo ha preso l’arma e ha sparato convinto che si trattasse di un intruso che si era intrufolato in casa.

Questo dopo aver sentito l’allarme che era scattato nel cuore della notte. La corsa in ospedale è stata inutile, una volta raggiunta la struttura la giovane è stata dichiarata morta.

Per ora non è stato contestato alcun reato, seppure ancora sono aperte le indagini.

USA, bambino di un anno spara al padre

Un fatto analogo era avvenuto circa 20 giorni fa quando sempre in America, in una casa in Savannah, era stata allarmata la polizia per una ferita da arma da fuoco ai danni di un uomo.

E’ stato immediatamente organizzato il ricovero d’urgenza presso il Centro Medico Memorial. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale.

L’uomo è morto nel reparto d’urgenza: era stato ucciso accidentalmente da un bambino di età inferiore ai due anni. Si trattava di Mars Cameron Walters, bambino di un anno avuto dall’uomo, Dustin, con sua moglie Tori.

Il bambino ha preso la pistola scambiandola per un giocattolo e ha aperto il fuoco, scaturendo la tragedia irreparabile.

Al momento dell’incidente erano presenti in casa altri parenti e sono ancora aperte le indagini riguardo a quanto accaduto. Tuttavia il fatto sembra essere stato del tutto fortuito ma la tragedia è ormai stata compiuta. In entrambi i casi, sia per l’uomo che per la ragazza, purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatarne la morte.