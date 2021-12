“Rischiano la faccia”, Milly Carlucci vuota il sacco a La Vita in Diretta. C’entra la coppia di “Ballando”

“La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha intervistato Milly Carlucci, che ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti su una nota coppia di “Ballando”

Quest’oggi, durante l’appuntamento quotidiano de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha avuto l’occasione di intervistare numerosi volti che ruotano attorno all’universo di “Ballando con le Stelle”. Un’edizione sensazionale, quella andata in onda quest’anno, che in alcune occasioni è addirittura riuscita a battere la concorrenza di “Tu Si Que Vales”. Milly Carlucci e Paolo Belli, come al solito, si sono rivelati dei perfetti padroni di casa.

Alberto Matano, che nella trasmissione di Rai 1 ricopre il ruolo di commentatore a bordo campo, ha avuto modo di intervistare la quinta classificata Valeria Fabrizi. L’attrice, al netto dei suoi 85 anni, ha dato lezioni di stile ed eleganza a tutti i suoi compagni d’avventura. Anche Milly Carlucci non ha mancato di intervenire durante il siparietto, pur con un collegamento a distanza: le sue confessioni si sono rivelate a dir poco sconcertanti.

Milly Carlucci vuota il sacco a La Vita in Diretta: c’entra la coppia di “Ballando”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gratta e Vinci, il giocatore perde la testa: quello che ha trovato nel biglietto ha dell’incredibile

Gli ospiti dello studio di Alberto Matano non hanno mancato di complimentarsi con Valeria Fabrizi. L’attrice, accanto al suo maestro Giordano Filippo, ha portato avanti un percorso a dir poco stupefacente a “Ballando con le Stelle”, impressionando il pubblico che, da molti anni, la conosceva in vesti del tutto diverse. Nonostante l’infortunio al ginocchio che ne aveva stroncato la performance finale, la Fabrizi è riuscita ad aggiudicarsi il quinto posto in classifica nella competizione.

“Lei ha cambiato la mentalità delle donne adulte, è stata un’iniezione di ottimismo, un grande messaggio per Ballando“: questa l’opinione generale espressa dallo studio, che Alberto Matano non ha mancato di condividere. L’attrice, nel ripercorrere la propria esperienza, non si è risparmiata dal ringraziare il maestro Giordano. Grazie a quest’ultimo, Valeria avrebbe superato molti limiti ed acquisito più consapevolezze in merito alle proprie capacità: “È come un figlio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vi ho zoomate”, Diletta Leotta e la mamma fanno strage di cuori. La FOTO da bollino rosso

Alberto Matano, che a “Ballando con le Stelle” ha ricoperto un ruolo importantissimo, si è collegato in diretta con la padrona di casa del dancing show. Milly Carlucci, immensamente soddisfatta dei risultati raggiunti quest’anno, ha tenuto a sottolineare la magia dell’atmosfera che si viene a creare in studio, così come in sala prove. “Qui a Ballando accadono cose impressionanti, le persone ti aprono le porte del loro cuore“, ha esordito la presentatrice, ricevendo il plauso del collega.

In merito allo straordinario successo della propria trasmissione, gli ospiti de “La Vita in Diretta” non hanno mancato di attribuire il tutto all’indiscussa professionalità di Milly. Grazie alla conduttrice e all’équipe di professionisti che lavorano con lei, “Ballando” riscuote sempre numerosi consensi. “Noi cerchiamo di proteggere i nostri concorrenti” – ha spiegato la Carlucci, per poi aggiungere – “Sono persone con una grande carriera alle spalle, mettendosi in gioco con noi rischiano la faccia“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diana Del Bufalo non si vaccina e il popolo di instagram la assale. Ecco cosa è successo

Gli ospiti di Alberto Matano, di fronte alle parole di Milly, non hanno potuto far altro che applaudire. Quella di “Ballando con le Stelle”, a detta loro, è davvero una famiglia meravigliosa ed unica nel suo genere.