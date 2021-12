La conduttrice Silvia Toffanin è sbottata durante una puntata del suo programma “Verissimo”, vediamo cosa è successo

Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo” dove era ospite Ilary Blasi, sua grande amica oltre che collega, ha sbottato. Le due si conoscono dai tempi in cui facevano le letterine a “Passaparola”. Negli anni la loro amicizia è continuata, spesso Silvia riceve la Blasi in studio per parlare delle novità sulla carriera e la vita privata. Ma durante una puntata è successo qualcosa di molto insolito.

Silvia Toffanin a “Verissimo” stupisce con una frase inaudita

La conduttrice Silvia Toffanin è abituata a ricevere i suoi ospiti in studio e a intervistarli. Tuttavia durante una puntata di “Verissimo” è successo qualcosa di insolito. C’era come ospite l’amica Ilary Blasi, e ad un certo punto ha preso in mano lei le redini dell’intervista cominciando a rivolgere domande all’amica.

La Toffanin si è prestata al gioco e ha cominciato a rispondere. La prima domanda che le ha posto Ilary è stata:”Stare con Pier Silvia ti ha penalizzata o aiutata?”. La conduttrice ha risposto di sì, perché senza di lui forse sarebbe sparita dopo aver fatto la letterina.

Tuttavia proprio perché è la compagna del proprietario della rete dove lavora, la Toffanin ha ammesso di aver sempre dovuto fare il doppio per dimostrare di meritarsi il suo ruolo, ci ha sempre messo tanta volontà. La Blasi poi le chiede se si sente bella. La risposta della Toffanin è lapidaria e tutti in studio rimangono a bocca aperta.

La conduttrice infatti sbotta e ammette di sentirsi un “cesso”. Una risposta che nessuno si aspettava e che dimostra un’insicurezza che nutre la Toffanin nei confronti del suo aspetto fisico. Nonostante sia una bellissima donna e raffinata, lei non si sente tale per qualche motivo. Questo la avvicina però a tutte le donne italiane che magari nutrono le sue stesse insicurezze. Questo significa che non sempre avere un ruolo di rilevanza fa di una persona la più contenta e felice.