“Quanta bellezza”. Soleil Sorge, camicetta trasparente: il web in tilt FOTO

Outfit azzurro cielo, sguardo penetrante: Soleil Sorge sa sempre come conquistare il suo pubblico. L’ultimo scatto ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento

Soleil Sorge è una delle attuali concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. L’abbiamo vista esordire nel 2017 quando ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi: nonostante fosse nuova nel mondo dello spettacolo, a parte per una breve comparsa a Miss Italia da più piccola, dimostrò subito di avere un carattere dirompente e perfetto per la televisione. Infatti in seguito è arrivato il successo: prima le ospitate nei salottini e in seguito le prime partecipazioni ai reality come l’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge sempre più bella: lo scatto che ha incantato il web

VAI SU SUCCESSIVO