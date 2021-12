Il governo di Pechino lamenta i satelliti lanciati nello spazio da Elon Musk e invita le Nazioni Unite a ricordare agli Stati Uniti il rispetto delle normative.

La Cina punta il dito contro Elon Musk. All’inizio del mese di dicembre, il governo Pechino si è lamentata dell’ingente quantità di satelliti, migliaia, lanciati nello spazio dal CEO di Tesla e di Space X. Le accuse delle autorità cinesi sono state rese pubbliche questo martedì 28 dicembre. Nello specifico, Pechino denuncia la tensione spaziale alle Nazioni Unite, accusando Stati Uniti di “inosservanza verso i loro obblighi internazionali”. Gli scienziati cinesi hanno dovuto studiare e sono tuttora mobilitati nella ricerca di nuove misure di prevenzione delle collisioni per la propria stazione spaziale per prevenire gli scontri con i satelliti inviati nell’orbita bassa da Space X.

Il messaggio su Weibo: “Preparati a boicottare Tesla”

Stando a quanto si apprende dal comunicato delle autorità cinesi, la stazione modulare Tiangong è stata costretta a compiere manovre di elusione nei mesi di luglio e ottobre per evitare lo scontro con satelliti inviati nello spazio dalla compagnia del multimiliardario e persona dell’anno secondo il Times. La denuncia di Pechino è stata giudicata pertanto necessaria per “garantire la sicurezza e la sopravvivenza degli astronauti in orbita“, ha affermato l’agenzia spaziale cinese. Sebbene Elon Musk non sia stato esplicitamente nominato nel documento ufficiale, presentato all’Ufficio delle Nazioni Unite, la sua presenza è evidente nel nome della sua compagnia, SpaceX, nota per il progetto Starlink.

Il piano Starlink ha visto inviare nello spazio una costellazione di oltre 1.500 satelliti col fine di velocizzare la connessione in ogni angolo del Pianeta. Una totale follia secondo il governo cinese. La lamentela si estende anche sulle principali piattaforme social: l’opinione pubblica si è lamentata in particolar modo su Weibo, alludendo alla presenza di potenziali “armi spaziali” e proponendo teorie cospirazioniste su Musk e il suo rapporto con gli Stati Uniti. Questa è solo la punta dell’iceberg di una più profonda disputa spaziale su apparecchi volanti, detriti spaziali, nonché sulla proprietà dello spazio stesso.

“Preparati a boicottare Tesla“, ha commentato un utente su Weibo. “[La situazione] è davvero esilarante: i cinesi stanno comprando Tesla, dando a Musk soldi per lanciare (satelliti) e lanciarli contro la stazione spaziale cinese“, ha scritto un altro.